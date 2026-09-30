“Pensamos que era el fin”: pasajeros narran el terror tras ataque en cabina de vuelo

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv terminó en una emergencia este miércoles después de un violento enfrentamiento entre los pilotos dentro de la cabina. El avión tuvo un descenso repentino de más de 14,000 pies en menos de 30 segundos, según datos de Flightradar24 citados por Reuters, mientras los pasajeros escuchaban gritos y trataban de entender qué estaba ocurriendo.

El vuelo FZ1073, que transportaba a más de 170 pasajeros, fue finalmente desviado hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde aterrizó de manera segura. Los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Pasajeros corrieron hacia la cabina

Los primeros relatos sobre el incidente describen momentos de enorme confusión. De acuerdo con Reuters, el avión comenzó a descender rápidamente después de que se produjera una pelea entre los pilotos.

Uno de los pasajeros, Almog Itali, contó a Reuters que durante varios segundos el avión parecía volver a estabilizarse para después comenzar nuevamente a descender.

“Estaba cayendo durante unos 20 o 30 segundos, luego se estabilizaba y después volvía a caer”, relató.

Mientras la aeronave experimentaba esos cambios bruscos, algunos pasajeros y miembros de la tripulación se dirigieron hacia la parte delantera del avión. Según la información difundida por las autoridades israelíes, lograron entrar a la cabina y someter al copiloto.

Los pasajeros aseguran que el avión estaba cayendo durante unos 20 o 30 segundos. Foto: AP/Ohad Zwigenberg.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto había apuñalado al piloto y que posteriormente habría intentado tomar el control del avión. Netanyahu elogió a los pasajeros que intervinieron y aseguró que con su actuación “salvaron muchas vidas”.

No obstante, Flydubai señaló que las circunstancias que provocaron el enfrentamiento todavía no estaban claras y pidió evitar conclusiones prematuras mientras se desarrolla la investigación.

El avión aterrizó en Arabia Saudita

El episodio también provocó que la aeronave emitiera señales de emergencia. Según Reuters y Al Jazeera, el vuelo transmitió inicialmente una señal general de emergencia y posteriormente otra asociada con una posible interferencia ilícita.

La situación ocurrió mientras el avión atravesaba el espacio aéreo de la región. Finalmente, la aeronave fue desviada a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde pudo aterrizar.

Una pasajera, Miriam Ohayon, describió al Canal 24 de Israel el miedo que experimentaron los viajeros. Contó que escucharon gritos y que, cuando se abrió la puerta de la cabina, había sangre.

“En cuestión de minutos, nuestro avión perdió completamente el control y sentimos que era el fin: estábamos a punto de estrellarnos”, declaró Ohayon al Canal 24 de Israel, según NYT. “Oímos gritos en el avión y, cuando abrieron la cabina, había mucha sangre”.

La investigación busca conocer qué provocó el enfrentamiento entre. Foto: AP/Ariel Schalit)

Otro pasajero, Adam Polovincik, calificó lo ocurrido como una “experiencia extrema” y relató que intentó mantener la calma por sus hijos.

Tras permanecer varias horas en Arabia Saudita, los pasajeros pudieron continuar su viaje hacia Israel en un avión de reemplazo de Flydubai.

La investigación busca ahora establecer qué provocó el enfrentamiento entre los pilotos y qué ocurrió exactamente dentro de la cabina antes de que los pasajeros intervinieran. Reuters señaló que un funcionario israelí identificó al presunto atacante como ciudadano de Omán, aunque las circunstancias y el motivo del incidente aún no estaban completamente esclarecidos.

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