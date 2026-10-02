Ariadna Gutiérrez es una mujer casada, así lo confirmó Rodner Figueroa

El reconocido conductor y periodista Rodner Figueroa entrevistó recientemente a Celinee Santos Frías para su podcast “Cara a Cara con Rodner”. La primera finalista de “La Casa de los Famosos 6” habló de todo con el conductor, pero también reaccionó a una primicia internacional.

Durante su plática, el venezolano desveló haberse encontrado con Ariadna Gutiérrez en un viaje por Europa. En dicho encuentro, este se enteró de que la colombiana es ahora una mujer felizmente casada. Tanto Celinee como Rodner felicitaron a la reina de belleza, destacando que nadie se había enterado de esto, porque la modelo y empresaria no ha hecho pública esta información. ¡Se casó en secreto!

Desde que la colombiana salió de “La Casa de los Famosos 4”, se dedicó a continuar con su carrera como modelo de alta costura. Este año estuvo desfilando en la “Semana de la Moda de París”, para el diseñador Stéphane Rolland.

Dentro de la industria de la moda, Ariadna siempre ha estado a la vanguardia y se ha convertido en un referente de estilo, que refleja a la perfección las tendencias de la alta costura. Todo esto combinado con su visión personal, la ha posicionado como una modelo cotizada a nivel internacional.

De todos los exhabitantes del proyecto antes mencionado, Ariadna es quien más se ha alejado del mundo de la televisión y los realities. Aunque formó parte del grupo más querido por parte del público hispano, “el cuarto tierra”. Ariadna no volvió a sentirse identificada con ninguno de ellos, sobre todo porque en varias ocasiones fue altamente señalada y sin contemplaciones por personalidades como Maripily Rivera.

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