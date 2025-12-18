Ariadna Gutiérrez niega rumores de embarazo, tras “la bomba” que lanzó ‘En Casa con Telemundo’

El programa “En Casa con Telemundo” lanzó ayer una ‘bomba’ a través de su programa en donde comentaban que al parecer la modelo profesional Ariadna Gutiérrez estaba embarazada. Las imágenes que utilizaron para exponer la nota forman parte de una serie de fotografías que ella expuso en su cuenta de Instagram, debido a una celebración de cumpleaños temprana, ya que ella cumple años cada 25 de diciembre.

En las fotos se podía apreciar un leve abultamiento en su vientre. Sin embargo, como comenté previamente, lo más seguro era que esto se tratara de un síntoma menstrual. En ese mismo artículo aseguré que en cuestión de horas probablemente Ariadna usaría sus redes sociales para desmentir los rumores. Tal cual hizo.

El mensaje de Ariadna reza de la siguiente manera:

Gracias por todos los bonitos deseos de precumpleaños, pero no estoy embarazada; cuando lo esté, serán los primeros en saberlo. ¡Los quiero!", Ariadna Gutiérrez, – modelo y actriz profesional.

Carlos Adyan tomó la palabra el día de hoy para asegurar que Ariadna se ocupó de llamar directamente al programa para desestimar dicho rumor, pero también para responsabilizar a su expareja, porque al parecer él sería el responsable de dichos comentarios alrededor de un posible embarazo.

El rumor como tal llegó al programa a través de Chikybombóm, según especificó Carlos Adyan; sin embargo, como pudimos prever antes, ya la colombiana se encargó de cortarlos y de raíz.

Ahora muchos seguidores del show y de la modelo están acusando al programa de no verificar el rumor directamente con la fuente, cuando Telemundo ha trabajado en varias ocasiones con Ariadna, a tal punto de poder contactarla para verificar un rumor tan fuerte como este.

Sigue Leyendo más de En Casa con Telemundo aquí:

· Se desatan los rumores de embarazo alrededor de Ariadna Gutiérrez

· “Caramelo” aclara todos los rumores en su contra, hoy, en el programa ‘En Casa con Telemundo’

· Carlos Adyan lanza fuerte crítica en contra de “La Casa de Alofoke”