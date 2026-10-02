El ‘zar de la frontera’ reta a críticos de ICE: “Díganme dónde nos hemos excedido”

Tom Homan, conocido como el zar de la frontera de la Casa Blanca, respondió de manera contundente a las críticas que algunos legisladores republicanos han lanzado contra las operaciones del ICE, en medio del aumento de arrestos y del cuestionamiento a las tácticas utilizadas por los agentes de inmigración.

En entrevista con CBS News, Homan fue cuestionado específicamente por los señalamientos de la representante republicana María Elvira Salazar, quien recientemente afirmó que algunas de las medidas de la administración de Donald Trump en materia migratoria “han ido demasiado lejos”.

La respuesta de Homan fue directa: “Díganme un ejemplo de dónde nos hemos excedido”, en referencia a las críticas contra el ICE. El funcionario también pidió a los legisladores que se acerquen a la agencia antes de cuestionar sus procedimientos.

“Ojalá se sentaran a hablar con el ICE. Ojalá averiguaran: ¿Qué está haciendo el ICE? ¿Cómo lo hacen? Y que se informaran”, dijo Homan.

Homan defiende los arrestos de ICE

El funcionario sostuvo que la administración Trump continúa dando prioridad a las personas que considera una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, también afirmó que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos sin autorización puede enfrentar un proceso de deportación bajo la ley federal.

“Si estás en el país ilegalmente, tienes un problema. No deberías estar aquí”, señaló Homan, quien añadió que las personas detenidas tienen la posibilidad de comparecer ante un juez y presentar su caso.

Las declaraciones llegan después de que Salazar, republicana de Florida, criticara públicamente algunas acciones de la administración. En un anuncio de campaña, la congresista aseguró que ciertos esfuerzos de control migratorio “han ido demasiado lejos” y afirmó que parte de los votantes hispanos que respaldaron a Trump en 2024 “se sienten traicionados”.

El mismo medio también reportó además que julio fue el primer mes del segundo mandato de Trump en el que las personas detenidas únicamente por infracciones civiles de inmigración representaron más de la mitad de los arrestos registrados.

La muerte de Renee Good también pesa sobre ICE

Homan también fue cuestionado por la muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense que murió tras recibir disparos de un agente federal de inmigración durante un operativo en Minneapolis.

La familia de Good presentó esta semana demandas civiles contra funcionarios federales y Homan aparece como demandado en una de ellas.

Al hablar del caso, Homan calificó la muerte como “trágica” y aseguró que no participa en la investigación.

“Ojalá Renee Good estuviera viva hoy. Ojalá ese incidente no hubiera ocurrido, pero ocurrió y se está investigando. No quiero que nadie muera”, afirmó.

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