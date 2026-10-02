Horóscopo de hoy para Libra del 2 octubre de 2026

Te convertirás en un faro de energía positiva y cada paso iluminará tu crecimiento personal. A tu lado habrá seres sedientos de conocimiento y abiertos a la sabiduría que compartes. Presta atención a las señales que aparezcan en tu camino: cada experiencia puede convertirse en enseñanza.

Horóscopo de amor para Libra Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Libra Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.