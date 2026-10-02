“No vengas aquí a hacer campaña por mí”, exige a Kamala Harris candidato demócrata al Senado

Kamala Harris, ex vicepresidenta de la nación, sufrió el rechazo de otro candidato demócrata que contendrá en las elecciones intermedias.

Bajo el argumento de impulsar las campañas de algunos de sus correligionarios de partido, la californiana de 61 años lleva días recorriendo el país presentándose en algunos mítines.

Sin embargo, existen al menos tres estados donde ciertos demócratas en campaña prefieren mantenerse alejados de la mujer que, a pesar de haber reunido más de un millón de dólares en donativos, terminó siendo apabullada por Donald Trump en las elecciones presidenciales efectuadas el martes 5 de noviembre de 2024.

En Iowa, Rob Sand, candidato demócrata a gobernador, fue el primero en dar a conocer que no desea el respaldo de Harris ni su presencia en los mítines de campaña preparados con antelación.

“No, gracias. Sigamos adelante. Necesitamos un nuevo liderazgo”, expresó.

Siguiendo una ruta similar, Josh Turek, aspirante demócrata a conquistar un escaño en el Senado representando a Iowa, confirmó que tampoco le interesaba recibir el apoyo público de Kamala, pues lo consideraban contraproducente para sus aspiraciones frente a los votantes.

Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado por Kansas, considera que Kamala Harris todavía está lejos de lograr conectar con los votantes estadounidenses. (Crédito: Colin E. Braley / AP)

Posteriormente, correspondió el turno a Mary Peltola, exmiembro de la Cámara de Representantes de Alaska y candidata demócrata al Senado, quien a través de un portavoz y mediante una declaración dirigida al canal de televisión KTUU, se desmarcó de manera rotunda de la ex vicepresidenta.

“Mary no busca el apoyo de nadie de los 48 estados continentales; su prioridad es y siempre será Alaska”, puntualizó.

Y cerrando lista de demócratas negados a aceptar el respaldo de Kamala Harris figura Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado por Kansas, quien durante una entrevista concedida al programa “The Conversation” de Politico, afirmó que su campaña no ganaría votos apoyándose en Harris.

“La gente me pregunta: ‘¿Debería [Kamala Harris] venir aquí a hacer campaña por usted?’ Por favor, no. No venga aquí a hacer campaña por mí. Creo que Harris puede quedarse en California. No pretendo faltarle al respeto. No es alguien que ganaría votos aquí en Kansas”, enfatizó.

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