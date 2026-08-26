Candidato a gobernador de Iowa se rehúsa a ver a Kamala Harris postularse de nuevo a la presidencia
Rob Sand, candidato demócrata a gobernador de Iowa, propone presentar a nuevos candidatos a la presidencia en 2028 y no de nuevo a Kamala Harris
Rob Sand, candidato demócrata a gobernador de Iowa, no titubeó para rechazar la idea de que, una vez más, el nombre de Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, sea incluido en la boleta electoral en 2028.
Desde que la californiana decidió reaparecer bajo el pretexto de promover un libro escrito sobre los 107 días que duró su campaña en busca de concretar su sueño de convertirse en la primera mujer en gobernar al país, diversos analistas coincidieron en que su verdadero objetivo consistía en medirle el pulso a la ciudadanía para evaluar un posible segundo lanzamiento a la presidencia.
La manera como fue derrotada por Donald Trump en las urnas a pesar de haber gastado más $1,000 millones de dólares en campañas publicitarias para impulsar su imagen frente a los votantes, hizo que Kamala Harris inicialmente renunciara a una propuesta para contender como candidata a gobernadora de California.
No obstante, al corroborar que un amplio sector de ciudadanos se sentía decepcionado de las políticas implementadas por Donald Trump, la demócrata de 61 años otra vez hizo uso de la palabra en distintos eventos para colocarse en el radar de la prensa.
Cuestionado sobre si aprobaba la idea de ver de nuevo a su correligionaria de partido haciendo campaña por la presidencia, Rob Sand rechazó tajantemente dicha posibilidad.
“No, gracias. Sigamos adelante. Necesitamos un nuevo liderazgo”, expresó.
La postura adoptada por el auditor estatal que sueña con gobernar al estado donde nació, no es la única en oposición a Kamala Harris.
Recientemente, Mary Peltola, exmiembro de la Cámara de Representantes de Alaska y candidata demócrata al Senado, también marcó distancia de la afroamericana después de que, bajo el argumento de respaldar su campaña, estuvo invitando a los estadounidenses donar dinero al comité de acción política Fight for the People.
“Mary no busca el apoyo de nadie de los 48 estados continentales; su prioridad es y siempre será Alaska”, señaló un portavoz de la aspirante demócrata al Senado.
Cabe señalar que Kamala Harris se comprometió públicamente a definir el destino de su carrera política hasta después de haberse celebrado las elecciones de mitad de mandato.
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