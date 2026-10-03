Camila Fernández anuncia su segundo embarazo en pleno concierto

La cantante mexicana Camila Fernández sorprendió a su público durante una presentación en vivo al anunciar que está esperando a su segundo hijo. El emotivo momento ocurrió mientras interpretaba el tradicional tema “Hermoso cariño” acompañada por un mariachi.

Vestida con un elegante traje de charro negro con detalles claros, la hija de Alejandro Fernández se puso una mano sobre el abdomen en medio de la interpretación. Este gesto desató de inmediato los gritos, aplausos y la cálida reacción de los asistentes presentes en el concierto.

Minutos más tarde, la artista compartió el video del momento en su cuenta oficial de Instagram, acompañado por el tierno mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”. Aunque la publicación confirmó la noticia que expande a la dinastía Fernández, la intérprete de música ranchera y pop no dio a conocer la fecha estimada de nacimiento, ni detalles sobre el sexo del bebé.

La reacción en redes sociales

La noticia generó una ola de cariño de forma casi inmediata en la sección de comentarios de Instagram. Seguidores y usuarios enviaron felicitaciones, bendiciones y muestras de apoyo para la cantante y su familia:

“Cami hermosa muchas felicidades”, escribió una usuaria.

“¡Felicidades mi niña! ¡Te adoroooooo! ¡Te abrazo pronto!”, expresó otro de los mensajes con mayor interacción.

Otros comentarios aludieron al legado musical con frases como “Que siga la dinastía. Felicidades Cami!”, celebrando la expectativa por la llegada del nuevo integrante.

Este embarazo representa un nuevo capítulo en la vida familiar de Camila Fernández, quien ya es madre de Cayetana, nacida el 14 de marzo de 2021 en Guadalajara, Jalisco, fruto de su matrimonio con Francisco Barba (con quien se casó en agosto de 2020).

A diferencia de su primera experiencia de maternidad —la cual mantuvo en privado durante varios meses debido a complicaciones de salud que requirieron una cesárea y una posterior cirugía de vesícula—, la artista ahora comparte con ilusión esta noticia.

Seguir leyendo:

· Camila Fernández reitera que quiere seguir cantando música mariachi: “Gané muchos corazones”

· Camila Fernández revela que sufrió un embarazo ectópico

· Camila Fernández se equivoca al cantar el Himno Nacional en la pelea de “Canelo” Álvarez