Ejército Mexicano incauta enorme cargamento de metanfetamina a “Los Mayos” en Sinaloa

Fuerzas federales y estatales incautaron 1,320 kilogramos de metanfetamina durante un operativo realizado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el decomiso ocurrió como resultado de trabajos de inteligencia militar.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durante la intervención también fue incautada una camioneta con caja de redilas, en cuyo interior fueron localizados diversos paquetes que contenían la droga.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del 1 de octubre de 2026



-En Sinaloa, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un vehículo de redilas con 1,320 kilos de metanfetamina.



-En Mazatlán, elementos de FGR y SSPC, al? pic.twitter.com/yUFJixO1wx — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 2, 2026

Posteriormente, las autoridades determinaron que se trataba de metanfetamina, con un peso total de 1,320 kilogramos.

La Defensa señaló que el cargamento pertenecía a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, y estimó que el decomiso representa una afectación económica superior a 19 millones de dólares para esa organización.

Tras la incautación, la droga y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante el operativo.

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