Johnny Depp se transforma en "Ebenezer Scrooge" para su nueva película.

El actor Johnny Depp se prepara para su gran regreso a la pantalla grande luego de varios años de ausencia en Hollywood. Lo hará de la mano de “Ebenezer”, la película dirigida por el cineasta Ti West en la que se adentra en lo más profundo del horror psicológico.

En el primer adelanto de la cinta se aprecia al famoso de 63 años luciendo prótesis faciales y vestuario de época que lo vuelven casi irreconocible en pantalla.

En apenas unos minutos del tráiler, Johnny Depp muestra la personalidad fría y distante de su personaje “Ebenezer Scrooge” ante las apariciones espectrales que se le presentan dentro de la historia.

Además de Johnny Depp, el reparto de la cinta “Ebenezer” contará con las actuaciones de Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin y Andrea Riseborough, por mencionar algunos.

Será este 13 de noviembre cuando la película producida por Emma Watts a través de Green Bean Pictures y Paramount Pictures llegue a las salas de cine, marcando el esperado regreso de Depp desde su última participación en 2018 dentro de la saga “Animales Fantásticos.”

El público se muestra emocionado ante el regreso de Johnny Depp

Las primeras imágenes de la cinta fueron bien recibidas por el público, quien se hizo presente desde diferentes plataformas digitales con mensajes de apreciación a la calidad cinematográfica, así como al regreso del histrión.

“Sin duda esta será mi adaptación favorita de esta historia junto a la de Jim Carrey”, “Esta película se ve increíble”, “Qué emoción que Jonny Depp interprete al protagonista en este famoso libro “A Christmas Carol”, muy recomendable” y “Mi amor, que alegría volver a verlo en pantalla”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

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