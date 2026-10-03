Trump comparte en redes sociales el número telefónico del senador que insiste en cambiar de horario

El presidente Donald Trump compartió en redes sociales el número telefónico del legislador Tom Cotton quien se opone a dejar que el horario de verano se mantenga todo el año.

Desde su retorno a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino anticipó que le resultaba impráctico y hasta desgastante retrasar y adelantar las manecillas del reloj dos veces al año en todo el país.

Por ello, no ha cesado en el intento de lograr que el horario de verano sea el que rija durante todo el año en el territorio nacional.

Mediante una votación realizada en julio, la cual terminó 308-117 a favor de la Ley de Protección de la Luz Solar de 2025, los congresistas le dieron luz verde al deseo del republicano de 80 años.

Sin embargo, a partir de que el proyecto llegó al Senado, permanece estancado y, en caso de no ocurrir nada extraordinario, desde el primer minuto del 1 de noviembre, será obligatorio retrasar una hora a los relojes en la mayor parte del territorio estadounidense.

No one likes changing the clock, me included, but Congress has enacted permanent Daylight Savings Time multiple times before and repealed it each time once Americans experienced absurdly late sunrises in the winter. Arkansans don’t want their kids going to school in the pitch? — Tom Cotton (@SenTomCotton) October 3, 2026

En un intento de presionar a los miembros de su partido en el Senado, Trump les pidió a través de un nuevo mensaje publicado en la plataforma Truth Social impulsar su propuesta.

“La gente está harta de tener que cambiar la hora dos veces al año. Incluso la mayoría de los agricultores preferirían tener más tiempo por la tarde para cosechar sus cultivos. Es una tontería, un inconveniente y, en algunos casos, muy costoso”, expuso.

Y para ejercer mayor coerción, este sábado exhortó a los ciudadanos a marcarle directamente al número personal del senador Cotton quien, dicho sea de paso, es miembro de su partido.

“Tom Cotton, amigo mío, está bloqueando un proyecto de ley muy importante. Por alguna razón, Tom está impidiendo su aprobación y, en el Senado, es muy fácil lograrlo, ¡solo se necesita uno! Debería aprobarse por abrumadora mayoría, con apoyo bipartidista.

A la gran gente de Arkansas, por favor, háganle saber a su senador que sería una GRAN VICTORIA bipartidista para el Senado de los Estados Unidos y para Estados Unidos mismo. Llamen a Tom a su celular, 479-453-0533, y háganselo saber”, señala parte de su extensa publicación.

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