Un año de ataques escolares en México bajo la influencia de la cultura “incel”

Una serie de ataques escolares registrados el último año en México muestra cómo la cultura “incel”, una comunidad digital misógina vinculada a otras subculturas digitales de odio en Estados Unidos, comienza a tener eco entre los jóvenes mexicanos.

Dos exalumnos mataron el jueves a una profesora e hirieron a cuatro personas más en una secundaria en Torreón, Coahuila, un ataque que conmocionó al país y llevó al Gobierno federal a anunciar medidas contra contenidos violentos en redes sociales.

Los agresores, hermanos gemelos de 18 años, irrumpieron en la escuela con machetes y cuchillos. Testigos dijeron a medios locales que lanzaron petardos y gritaron que iban “por todas las mujeres”. Vecinos los sometieron hasta que llegó la policía.

Tras el ataque circularon publicaciones de TikTok atribuidas a los jóvenes, en las que se observan armas, pirotecnia casera, ropa y otros objetos supuestamente utilizados en los hechos.

La Fiscalía estatal analiza sus dispositivos móviles y posibles vínculos con comunidades que los agresores “idolatraban”, vinculadas con violencia en otros países.

En la última publicación del presunto agresor de Torreón, Coahuila, se subieron fotos de armas antes del ataque; apareció 23 horas antes e incluía imágenes de cuchillos, un martillo y explosivos improvisados, además de la frase: ‘Ya me toca a mí’. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo |? pic.twitter.com/rEzIFSCm6q — N+ FORO (@nmasforo) October 2, 2026

Las publicaciones atribuidas a los hermanos incluyen la frase “No falling in love” (No enamorarse) y otras referencias “incel”, hombres que se autodenominan célibes involuntarios.

También contienen respuestas de otros usuarios con frases como: “el pana chad (hombre exitoso y atractivo)” o “buen perp (perpetrador)”, jerga usada en espacios que ensalzan este tipo de ataques y comunidades.

Una de las imágenes muestra además una camiseta con varios rostros de atacantes, entre ellos Lex Ashton, quien en septiembre de 2025 irrumpió en un plantel educativo en la Ciudad de México, donde asesinó a un estudiante y agredió a varias personas.

Otros casos

Lex Ashton, con 19 años, también publicó fotografías con armas y vestimenta similar horas antes del ataque, además de mensajes con esa jerga y lenguaje misógino.

Por ejemplo, expresó que se percibía a sí mismo como “escoria” y lamentaba que los “chads” pudieran disfrutar de las “foids” (mujeres cosificadas) y él no, términos despectivos asociados al discurso de la masculinidad tóxica y antifeministas de los “incel”.

“Para aquellos que quise”, así se titula la última carta que escribió Lex Ashton antes de entrar al #CCHSur hace un año, donde habría asesinado a uno de sus compañeros. #ImagenNoticias de la Noche tuvo acceso al texto donde reveló que durante años sufrió #bullying y #soledad: pic.twitter.com/nfa3lG7V7j — Nacho Lozano (@nacholozano) September 23, 2026

Seis meses después, en marzo pasado, otro estudiante de 15 años entró con un arma AR-15 a una preparatoria en Michoacán y asesinó a dos maestras. Antes, compartió un video con amenazas a “las feministas” que le “arruinaron la vida” y referencias a tiroteos escolares.

Aunque no ocurrió en una escuela, otro caso que conmocionó a México este año fue el del llamado tirador de Teotihuacán, quien asesinó a una turista canadiense en una zona arqueológica e hirió a otras 13 personas.

También había difundido mensajes con resentimiento hacia las mujeres y referencias a autores de masacres, como los de Columbine, Estados Unidos, en 1999.

Pero en el último año no todas las alertas fueron consumadas. Desde el caso de Lex, publicaciones con armas y mensajes similares han provocado la suspensión de clases, así como evacuaciones en varias ciudades.

El Gobierno de México anunció este viernes que prepara un decreto para obligar a las plataformas a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia, además de reforzar el monitoreo de redes, foros y comunidades vinculadas con “extremismo violento”.

La red social TikTok, por su parte, lamentó el ataque en Torreón y aseguró que mantiene “cero tolerancia” a contenidos que promuevan, glorifiquen o faciliten la violencia.

Con información de EFE.

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