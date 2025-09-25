Joven que mató a estudiante en México dijo estar inspirado en crímenes de EE.UU.; quería asesinar a seis personas

Lex Ashton , de 19 años, quien atacó con una guadaña a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), de la UNAM, confesó que su intención era matar a seis personas, aunque solo logró asesinar a un joven y herir a otros.

De acuerdo con reportes iniciales, el agresor se lanzó desde un segundo piso tras cometer el ataque, fracturándose ambas piernas. Actualmente enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

El estudiante fallecido, Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, fue golpeado y posteriormente apuñalado en el cuello cuanado estaba en el estacionamiento del plantel.

Durante el ataque, un trabajador de 65 años y otro alumno resultaron heridos, mientras que el personal de seguridad intervino para evitar una tragedia mayor.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, reveló declaraciones del detenido.

Agresor confesó que quería matar a seis estudiantes

“Yo me quería ching%$ a seis cabrones. Sólo se pudo uno porque otro pende$% me agarró”, refiriéndose al trabajador que intentó detenerlo.

Además, se reportó que Lex Ashton publicaba mensajes en redes sociales relacionados con grupos incels, subcultura de jóvenes que promueven odio hacia las mujeres y aislamiento social. Entre sus mensajes, escribió: “No pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas… y todos lo van a ver en las noticias (…) los veo en el infierno”.

Posible víctica de bullying

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que Ashton habría sido víctima de bullying durante años, un factor que podría haber influido en su comportamiento violento. Un diagnóstico médico realizado tras su ingreso al hospital señala que presentó síntomas depresivos, pero sin psicosis ni tendencias suicidas.

También destaca antecedentes familiares complejos, incluyendo bipolaridad en su padre y un intento de suicidio de su hermana hace cuatro años.

Inspirado en ataques en EE.UU.

Según el reporte, Ashton afirmó que se inspiró en ataques de jóvenes ocurridos en Estados Unidos. En sus publicaciones, se refirió a su aislamiento social y resentimiento hacia los hombres que mantienen relaciones con mujeres, utilizando términos de la cultura incel como “chads” y “brocels”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene vigilancia sobre el detenido, mientras la Fiscalía de la CDMX continúa la investigación para esclarecer los motivos y la dinámica del ataque, que ha generado alarma en la comunidad estudiantil y en redes sociales.

