Jóvenes que mataron a una subdirectora en secundaria de México anunciaron previamente el ataque en TikTok

Horas antes del ataque ocurrido en una secundaria en la ciudad de Torreón, Coahuila, una cuenta de TikTok publicó fotografías de ropa, armas blancas y otros objetos que posteriormente fueron relacionados con el hecho violento.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga el perfil y su posible relación con los dos jóvenes detenidos por la agresión.

La publicación apareció el miércoles 30 de septiembre, un día antes del ataque, acompañada de la frase “Ya me toca a mí”.

De acuerdo con la información difundida por El Universal, entre las imágenes había una muda de ropa —incluidos tenis negros con vivos azules, pantalón de mezclilla negro y una sudadera con un diseño asociado al símbolo de Baphomet—, además de fotografías de cuchillos, un hacha, un martillo y otros objetos.

Medios como Milenio señalan que algunos de los objetos y prendas mostrados en la cuenta presentan similitudes con los utilizados durante la agresión.

En la última publicación del presunto agresor de Torreón, Coahuila, se subieron fotos de armas antes del ataque; apareció 23 horas antes e incluía imágenes de cuchillos, un martillo y explosivos improvisados, además de la frase: ‘Ya me toca a mí’. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo |? pic.twitter.com/rEzIFSCm6q — N+ FORO (@nmasforo) October 2, 2026

La publicación también habría incluido referencias de rechazo hacia las mujeres y, según los reportes, otro mensaje publicado previamente señalaba, “mañana será mi retribución”.

Una advertencia previa al ataque

De acuerdo con Milenio, la cuenta habría publicado el mensaje aproximadamente 12 horas antes de que los dos jóvenes ingresaran al plantel. El perfil tenía alrededor de un centenar de seguidores y en él aparecían contenidos relacionados con violencia y referencias a perpetradores de otros ataques.

La Fiscalía deberá establecer ahora quién administraba la cuenta, si las publicaciones fueron realizadas por alguno de los detenidos y cuál fue su relación concreta con la agresión

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los presuntos responsables son dos hermanos de 18 años y exalumnos de la secundaria. Según las autoridades, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Qué ocurrió en la secundaria

El ataque se registró durante la mañana del jueves 1 de octubre. Una subdirectora del plantel murió y cuatro personas resultaron lesionadas.

Los dos presuntos agresores fueron detenidos después de que vecinos de la zona acudieran al lugar tras escuchar detonaciones y ayudaran a retenerlos hasta la llegada de las autoridades.

Aunque inicialmente hubo reportes sobre posibles disparos, la Fiscalía de Coahuila señaló posteriormente que no se utilizaron armas de fuego. El fiscal indicó que la agresión habría sido cometida con armas blancas y artefactos similares a petardos.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo análisis tanto las evidencias obtenidas en el plantel como el material difundido previamente en redes sociales.

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