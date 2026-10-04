El Air Force One donado por Qatar es sometido a mejoras estéticas y no de seguridad como afirma Trump

El millonario avión obsequiado por la familia real qatarí, el cual después fue transformado en Air Force One, está siendo sometido a mejoras estéticas, pero no de seguridad, esto pese a las dudas generadas en el presidente Donald Trump para utilizarlo como una aeronave capaz de resistir un posible ataque de los enemigos de Estados Unidos.

A principios de septiembre, el mencionado Boeing 747-8 desplegó un tobogán de emergencia sin motivo aparente previo a transportar a Trump con destino a Dallas, Texas.

A partir de ese incidente, la aeronave valuada en $400,000,000 de dólares volvió a ponerse bajo la lupa de los medios informativos y del personal militar estadounidense al generar la interrogante sobre lo seguro que realmente puede ser en momentos de riesgo inminente.

De hecho, bajo la óptica de Frank Kendall, ex secretario de la Fuerza Aérea, al nuevo Air Force le faltan cerca de cuatro años de trabajo antes de presentarlo como una verdadera opción para reemplazar a las aeronaves actuales con que cuenta la Casa Blanca para ofrecerle al jefe de la nación.

Looks like Qatair Force One isn't just a national security threat, it's also a barely functioning plane. https://t.co/ZeuzjoofYq — VoteVets (@votevets) September 9, 2026

Una fuente de la administración consultada por la cadena de televisión ABC News bajo condición de mantener su identidad en resguardo, afirmó que el nuevo Air Force One está siendo sometido a “mejoras estéticas” en su interior, lo cual se contrapone a la orden girada por Donald Trump de enviarlo a los hangares del ejército para que le aplicara un reforzamiento de seguridad.

“Va a estar al máximo de su capacidad. Sí, va a ser un avión magnífico. El interior es el mejor, tiene muchas cosas, pero para que esté al máximo de su capacidad, es decir, que pueda operar en cualquier territorio, se necesitarán unos 60 días. Y se enviará en octubre para que se le dé el máximo equipamiento”, señaló Trump el mes pasado.

El viaje más reciente del avión ensamblado hace 14 años, aparece registrado el 16 de septiembre y su destino fue Carolina del Norte.

A partir de ese día, Donald Trump optó por volver a viajar en el antiguo Air Force One mientras se lleva a cabo su petición lo que él piensa será un reforzamiento de seguridad y no una adecuación estética.

El objetivo es que el nuevo Air Force One quede listo para llevar al jefe de la nación a la Cumbre de la ASEAN en Filipinas y a la Cumbre de la APEC en China, ambas programadas para noviembre.

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