Horóscopo de hoy para Géminis del 4 octubre de 2026

En asuntos financieros compartidos con la familia, el afecto estará involucrado. Pueden aparecer gastos extras vinculados a hijos o pasatiempos. La prudencia será clave: al cuidar tus ahorros, sentirás que tus recursos permanecen protegidos, dándote mayor seguridad.

Horóscopo de amor para Géminis Por mucho tiempo has dejado sin hacer las cosas que te prometiste a ti mismo. No lo dudes más, empieza a disfrutar la vida al máximo. Empezando una relación, visitando a un amigo o a tu pareja, existe gente interesante cerca que espera a ser descubierta y tu autoconfianza hace que parezcas aún más atractivo.

Horóscopo de dinero para Géminis Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.