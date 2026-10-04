Trump nombra a Jay Clayton para dirigir la nueva “Fuerza de Superinteligencia” y liderar avance de la IA

El presidente Donald Trump anunció la creación de una “Fuerza de Superinteligencia” que tendrá la misión de coordinar los esfuerzos del gobierno federal para mantener a Estados Unidos a la cabeza en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), en una nueva apuesta de la Casa Blanca por ampliar su influencia sobre una de las industrias tecnológicas más estratégicas.

Trump informó este domingo que el nuevo grupo estará encabezado por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y contará con otros tres altos funcionarios: Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología; y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

El mandatario explicó en Truth Social que la fuerza coordinará la participación del gobierno con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y compañías dedicadas al desarrollo de “Superinteligencia”. “La Fuerza de Superinteligencia tiene la tarea de coordinar el esfuerzo del Gobierno Federal para garantizar que Estados Unidos continúe liderando el mundo en Superinteligencia”, escribió Trump, quien sostuvo que esta tecnología podría ser más importante que la Revolución Industrial y el surgimiento de internet.

El anuncio también refuerza la petición de Trump por establecer el término “superinteligencia” como parte del lenguaje oficial utilizado para referirse al desarrollo avanzado de IA.

“I am announcing the formation of the Super Intelligence Force (SIF). The Super Intelligence Force is tasked with coordinating the effort of the Federal Government to ensure that America continues to lead the World in Super Intelligence, which many say is bigger than the? pic.twitter.com/7Xgk7DrQFE — The White House (@WhiteHouse) October 4, 2026

Trump busca reforzar liderazgo de EE.UU. frente a China

La Casa Blanca ha colocado la competencia tecnológica con China entre sus prioridades y Trump ha insistido en que Estados Unidos debe conservar una ventaja en el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial. El nuevo organismo llega después de que el presidente reuniera en la Casa Blanca a dirigentes de algunas de las principales compañías tecnológicas involucradas en IA y firmara con ellos un compromiso voluntario para reforzar la seguridad de sus sistemas.

Entre los ejecutivos estuvieron Sundar Pichai, de Google; Elon Musk, de xAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Jensen Huang, de Nvidia; y Greg Brockman, de OpenAI. El acuerdo contempla controles internos, evaluaciones de riesgos y revisiones externas para detectar posibles problemas relacionados con las capacidades y el comportamiento de los modelos, incluidos riesgos de ciberataques.

Trump había dicho después de ese encuentro que analizaba crear un comité capaz de “supervisar toda la entidad”, una función que ahora podría asumir la nueva Fuerza de Superinteligencia. No obstante, el anuncio no deja completamente claro si Clayton fue nombrado formalmente como el coordinador de IA que Trump busca incorporar a su administración. El presidente ya había descartado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para ese puesto.

En el ámbito tecnológico, la superinteligencia se refiere a un sistema hipotético de IA cuyas capacidades cognitivas superarían las de los seres humanos. Su desarrollo ha generado expectativas sobre sus beneficios, pero también advertencias sobre posibles riesgos para la seguridad y la sociedad.

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