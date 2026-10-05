Apple reforzará la privacidad de macOS ante el avance de los agentes de IA

Apple quiere que dar acceso a los datos de tu Mac sea una decisión mucho más consciente. La compañía anunció que incorporará nuevos controles de privacidad en macOS ante el crecimiento de los agentes de inteligencia artificial, unas herramientas cada vez más autónomas que pueden solicitar permisos amplios para trabajar con información personal. El objetivo es que los usuarios entiendan qué están autorizando antes de abrirles la puerta a sus archivos y conversaciones.

El anuncio, publicado el 2 de octubre en su página para desarrolladores, pone el foco en el permiso de acceso total al disco, conocido en inglés como Full Disk Access. Apple considera que algunos desarrolladores están utilizando esta autorización de maneras que pueden poner en riesgo a los usuarios. Por ahora, la empresa ha comunicado su intención de introducir protecciones adicionales, aunque no ha detallado cómo funcionarán ni cuándo llegarán.

Por qué Apple reforzará la privacidad de macOS frente a los agentes de IA

El motivo de este movimiento está en la combinación de dos elementos que Apple identifica como preocupantes. Por un lado, existen aplicaciones que solicitan acceso a una enorme cantidad de información del Mac. Por otro, los agentes de IA están ganando capacidades y autonomía, lo que aumenta los riesgos asociados a concederles permisos tan extensos. La compañía afirma que esos riesgos crecerán “sustancialmente” a medida que evolucionen estas herramientas.

La diferencia importa porque una autorización puede tener un alcance mayor del que el usuario imagina. Según Apple, algunos desarrolladores están utilizando el acceso total al disco de formas que pueden exponer archivos, correos electrónicos, mensajes e incluso el historial de navegación sin que las personas tengan pleno conocimiento de lo que ocurre. Un permiso concedido para facilitar una tarea puede dejar al alcance de una aplicación información mucho más sensible.

Aquí está el centro del problema que plantea la empresa. Que alguien acepte una solicitud de acceso no significa necesariamente que comprenda todas sus consecuencias. Apple quiere reforzar la privacidad haciendo que esa decisión sea explícita y que los usuarios conozcan los riesgos antes de permitir un acceso tan amplio a sus datos.

El anuncio llega en un momento de creciente popularidad de agentes como Muse, de Meta, y Dots, de OpenAI. Sin embargo, el comunicado de Apple habla de “algunos desarrolladores” sin señalar aplicaciones concretas. Por eso, la medida debe entenderse como una respuesta al riesgo de estos permisos, no como una sanción anunciada contra una herramienta específica.

Qué es el acceso total al disco y qué datos puede exponer

El nombre ya da una pista, aunque su alcance merece una explicación. Apple señala que el permiso Full Disk Access permite sortear buena parte de los controles que normalmente protegen los datos privados en macOS. La compañía explica que esta capacidad permite que las aplicaciones de copias de seguridad funcionen correctamente en el Mac.

Para una herramienta de respaldo, acceder a información distribuida por el equipo tiene una finalidad clara. La preocupación de Apple aparece cuando otros desarrolladores recurren a esa misma autorización de maneras que pueden dejar expuestos datos personales sin que el usuario comprenda el alcance del permiso. La empresa lo describe como un nivel de acceso “extraordinario”, una expresión que deja bastante clara la importancia que le atribuye.

Entre la información que Apple menciona se encuentran los documentos guardados en el equipo, el correo, los mensajes y el historial de navegación. Es decir, el riesgo no se limita a una carpeta de trabajo. Puede alcanzar distintas partes de la vida digital de una persona, incluidas sus comunicaciones privadas.

Además, hay una consecuencia que fácilmente puede pasar desapercibida. Apple advierte que, en las aplicaciones de comunicación, este acceso también puede comprometer la privacidad de las personas con las que conversa el usuario. Una conversación contiene información de quienes participan en ella, aunque solo uno de ellos haya concedido el permiso a una aplicación.

Esto amplía el alcance de la discusión. La autorización que una persona concede en su Mac puede afectar a datos compartidos por familiares, amigos o compañeros de trabajo. Esa es precisamente una de las razones que Apple expone para exigir que el usuario entienda mejor lo que implica abrir este acceso.

Qué cambios de privacidad prepara Apple para macOS

La medida confirmada consiste en introducir controles adicionales para conceder acceso total al disco. Apple afirma que quienes realmente quieran otorgar a una aplicación ese nivel de acceso solo podrán hacerlo mediante una “acción muy explícita del usuario”. El propósito anunciado es que la decisión refleje una intención clara y esté acompañada de una comprensión de los riesgos.

La compañía también expresa su compromiso de ayudar a que las personas tomen decisiones informadas sobre sus propios datos. Ese es el mensaje principal del anuncio. Apple quiere que una autorización de este alcance tenga el peso que merece, especialmente cuando la aplicación que la solicita puede actuar con una autonomía cada vez mayor.

Lo que todavía falta es la parte práctica. Apple no ha explicado si cambiará los avisos, añadirá pasos de confirmación o modificará de otra manera el proceso para conceder el permiso. Tampoco ha anunciado una fecha de lanzamiento. Por tanto, aún no se puede afirmar que estas nuevas protecciones estén disponibles ni describir cómo se verán en el Mac.

El comunicado tampoco anuncia una prohibición general de los agentes de IA ni la eliminación del acceso total al disco. Su redacción contempla que los usuarios que realmente quieran concederlo puedan hacerlo, con controles adicionales y una acción explícita. El cambio anunciado se centra en reforzar las condiciones para entregar ese acceso.

Para quienes usan inteligencia artificial en el Mac, el mensaje de Apple es bastante concreto. A medida que estas herramientas ganan capacidad para actuar, también aumenta la importancia de entender qué información pueden alcanzar. La compañía prepara cambios para proteger esa decisión y evitar que un permiso extraordinario se conceda sin pleno conocimiento de sus consecuencias. Los detalles técnicos siguen pendientes, pero el objetivo ya está definido en su anuncio.

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