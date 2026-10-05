Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 5 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Aparecerá en el horizonte alguien con una actitud cariñosa y, si recibes ese afecto, se estrechará el lazo que comparten. Si estás soltero, busca a alguien con raíces similares o con quien compartas una conexión profunda, de esas que brindan confianza y te hacen sentir en casa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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