Trump elogia a María Corina Machado, pero evita apoyar su regreso a Venezuela

Donald Trump evitó este lunes respaldar de forma explícita el regreso de María Corina Machado a Venezuela y se limitó a asegurar que “todo va a salir bien”, en momentos en que la líder opositora reclama volver al país para impulsar nuevas elecciones y participar en la transición política posterior a la captura de Nicolás Maduro.

Consultado por periodistas en los jardines de la Casa Blanca sobre si apoyaba el retorno de Machado, Trump elogió a la dirigente venezolana, pero no respondió directamente si Washington intervendría para facilitar su regreso.

“Bueno, diré una cosa: ella es una mujer excelente. Me entregó su Premio Nobel porque sabía que yo me lo había ganado, y es una mujer excelente, y todo va a salir bien”, respondió el mandatario.

La declaración llegó después de que Machado publicara este domingo un artículo de opinión en el New York Post titulado Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar, en el que calificó de urgente su retorno y pidió avanzar hacia unas elecciones presidenciales.

“Mi regreso a Venezuela es urgente”, sostuvo Machado en el texto, en el que planteó que su presencia en el país permitiría acompañar la movilización ciudadana y contribuir a generar condiciones para una transición democrática.

La opositora salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, después de permanecer durante meses en la clandestinidad. El Comité Noruego del Nobel le concedió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo en favor de los derechos democráticos de los venezolanos y de una transición “justa y pacífica” hacia la democracia.

Machado ha denunciado que desde entonces ha intentado regresar al país por distintas vías, incluso desde Panamá, pero las autoridades venezolanas se lo han impedido.

Machado presiona por elecciones

Su petición ocurre en un momento decisivo para Venezuela. Machado sostiene que, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, el país tiene una oportunidad para reconstruir sus instituciones y convocar elecciones que otorguen legitimidad al nuevo gobierno.

La dirigente también reivindicó el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Después de que las autoridades impidieran su candidatura, Machado respaldó a Edmundo González Urrutia. La oposición recopiló actas electorales con las que aseguró haber demostrado la victoria de González, mientras el gobierno declaró ganador a Maduro. El propio Comité Noruego del Nobel destacó ese episodio al explicar las razones para premiar a Machado.

Sin embargo, Trump ha enviado señales más cautelosas sobre el calendario electoral.

A finales de septiembre, durante su primer encuentro con la presidenta interina Delcy Rodríguez en Nueva York, el mandatario estadounidense planteó la necesidad de celebrar elecciones, aunque no exigió una fecha concreta. “Al final del día, tienen que celebrarse elecciones”, le dijo, según fuentes conocedoras de la conversación citadas por Axios.

Días después, Trump consideró que todavía era “demasiado pronto” para convocarlas debido a la situación política venezolana.

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