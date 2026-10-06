Investigan atentado contra gobernador de Nayarit tras la caída de una avioneta que él utilizaba

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga si el desplome de una avioneta ocurrido el domingo 4 de octubre en el municipio de Ixtlán del Río pudo estar relacionado con un posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

La aeronave, un Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR, despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes. El gobernador no viajaba a bordo. En el siniestro murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.

Los restos fueron localizados en una zona serrana cercana a la comunidad de Los Mezquites, en Ixtlán del Río. De acuerdo con los reportes, la aeronave perdió comunicación después de iniciar el vuelo y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar las causas del desplome.

La hipótesis de un posible atentado surgió a partir de información localizada previamente por las autoridades en teléfonos celulares incautados durante una investigación contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

La fiscal estatal, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, explicó que en los dispositivos fueron encontrados datos relacionados con los vuelos del gobernador y otros funcionarios, entre ellos matrículas de aeronaves, horarios y nombres de pasajeros.

La Fiscalía de #Nayarit investiga si el accidente de una #avioneta pudo tratarse de un atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro, debido a que se detectó que integrantes del crimen organizado conocían con anticipación la agenda de vuelos del mandatario. pic.twitter.com/4OiORo4ZGu — Nacho Lozano (@nacholozano) October 6, 2026

Entre las aeronaves identificadas estaba la XB-BAR, utilizada ocasionalmente por Navarro Quintero.

Según la Fiscalía, algunos de los registros mostraban que información sobre los desplazamientos del mandatario podía conocerse antes de que los vuelos ocurrieran. Este elemento llevó a las autoridades a analizar si esos datos tienen alguna relación con el accidente registrado en Ixtlán del Río.

No se descartan otras causas

La Fiscalía no ha establecido que el desplome haya sido provocado deliberadamente. Entre las hipótesis que continúan bajo análisis se encuentran una posible falla mecánica y las condiciones meteorológicas.

Heredia Verdugo señaló que la investigación busca determinar, mediante los indicios obtenidos en el lugar y el análisis de información de inteligencia, si existió algún intento de atentar contra el gobernador.

Por tratarse de un accidente relacionado con una aeronave, autoridades federales también participan en el procesamiento de los restos y en las investigaciones técnicas para establecer qué provocó el desplome.

Hasta el momento, no existe una conclusión oficial que confirme que la caída de la avioneta haya sido un atentado contra Miguel Ángel Navarro. La Fiscalía mantiene esa posibilidad dentro de las líneas de investigación mientras continúan los peritajes y el análisis de la información asegurada.

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