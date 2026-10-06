Signos del zodiaco chino que atraen la prosperidad hasta el 11 de octubre

La semana que termina el 11 de octubre de 2026 presenta una energía favorable para tres signos del horóscopo chino, quienes podrían experimentar avances relacionados con el dinero, el trabajo y la prosperidad.

Según predicciones de la astrología china publicadas por Your Tango, los años Perro, Cabra y Mono tendrán la oportunidad de aprovechar circunstancias inesperadas para acercarse a sus objetivos económicos.

La energía también experimentará un cambio importante durante estos días.

1. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Para el Perro, la semana comienza con una sensación de orden y eficiencia. Algunas tareas pendientes pueden estar listas para concluir, por lo que insistir en ellas sería innecesario.

Terminar responsabilidades permitirá liberar espacio en la agenda y prepararte para lo que viene, comenta la astróloga Aria Gmitter.

Una conversación con un amigo podría revelar una oportunidad interesante para más adelante en la semana.

Por eso, cumplir anticipadamente con los compromisos adquiridos será una buena estrategia. Durante el miércoles y jueves puede aparecer una propuesta relacionada con el dinero que encaje con tus planes.

No necesariamente será una oportunidad enorme, sino algo que tiene las dimensiones adecuadas para tus objetivos actuales.

El fin de semana será ideal para revisar con calma lo realizado. Para el domingo, podrías comenzar a percibir los primeros resultados y sentir que tu situación es más próspera que al inicio de la semana.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra comienza estos días resolviendo asuntos pendientes sin obsesionarse con alcanzar la perfección.

Aprender a considerar que algo está suficientemente bien puede permitirte avanzar y concentrarte en oportunidades más importantes, recomendó la experta.

El miércoles o jueves puede producirse un cambio inesperado. Un proyecto podría cancelarse o una cita posponerse, dejándote tiempo disponible que originalmente no esperabas tener.

La astrología china sugiere que este espacio libre podría ser utilizado para desarrollar un pasatiempo que ya consideras potencialmente rentable.

Lo que inicialmente parece una pérdida de tiempo o una decepción puede convertirse en una oportunidad para avanzar en otra dirección.

Durante el viernes y sábado será conveniente descansar. El cansancio puede afectar la capacidad para tomar buenas decisiones.

Para el domingo, con la mente más despejada, podrías estar listo para presentar o lanzar aquello que comenzaste. Incluso existe la posibilidad simbólica de conseguir una primera venta.

3. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para el Mono, la palabra clave de la semana será planificación. En lugar de permitir que la curiosidad lo lleve en demasiadas direcciones, este signo puede beneficiarse de reservar el lunes y martes para organizar sus necesidades y establecer prioridades.

El miércoles y jueves llegará el momento de avanzar con un proyecto laboral. Aunque parezca que el comienzo fue tardío, haber esperado puede resultar beneficioso si permitió ahorrar tiempo, dinero o recursos.

Una de las principales enseñanzas para Mono durante esta semana será evitar el desperdicio.

El viernes y sábado podrían surgir problemas que parezcan requerir una solución inmediata, pero gastar dinero sin analizar las alternativas podría ser contraproducente.

Para el domingo, las decisiones tomadas durante la semana podrían demostrar que la paciencia y la administración cuidadosa de los recursos fueron acertadas.