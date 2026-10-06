Tu Mac puede recuperar hasta 12 GB si eliminas la IA de Apple que no utilizas

Si tu Mac empieza a quedarse sin espacio, parte del almacenamiento podría estar ocupado por funciones de inteligencia artificial que nunca has usado. Una herramienta gratuita llamada RemoveMacAI permite eliminar los modelos descargados de Apple Intelligence y recuperar alrededor de 12 GB, aunque la cantidad depende de los archivos instalados en cada equipo.

Estos modelos son los archivos que el Mac necesita para realizar ciertas tareas de IA, como ayudarte a escribir o generar imágenes. RemoveMacAI los retira y evita que el sistema vuelva a descargarlos automáticamente. Eso sí, también desactiva varias funciones, incluida Siri, por lo que conviene saber qué perderás antes de empezar.

Por qué Apple Intelligence ocupa espacio en tu Mac

Apple Intelligence necesita guardar archivos en tu computadora para ejecutar algunas de sus funciones. Entre ellos están los modelos que permiten generar imágenes, crear Genmoji y utilizar determinadas herramientas de Fotos. Aunque no los veas junto a tus documentos o descargas, ocupan espacio en el almacenamiento del equipo.

Según la documentación de RemoveMacAI, macOS 27 no ofrece un único interruptor para apagar todas estas funciones y eliminar sus archivos. Desactivarlas por separado puede dejar los modelos guardados en el disco. En otras palabras, puedes dejar de usar la IA de Apple y seguir teniendo sus archivos ocupando varios gigabytes.

Ahí entra RemoveMacAI, un programa gratuito creado por el desarrollador Om Lahore. Su objetivo es desactivar las funciones de Apple Intelligence, eliminar los modelos descargados que utiliza y bloquear nuevas descargas automáticas. Es una herramienta de terceros, no una aplicación oficial de Apple.

La posibilidad de recuperar hasta 12 GB resulta atractiva, especialmente si ya estás buscando qué borrar de tu Mac. Sin embargo, esa cifra no está garantizada. Algunos equipos pueden tener menos modelos instalados y liberar una cantidad menor de almacenamiento. Lo más útil es comprobar qué hay en tu computadora antes de realizar cambios.

También hay un matiz importante sobre la eliminación completa. El programa retira los modelos de IA que identifica y gestiona, pero no borra todos los componentes de macOS relacionados con inteligencia artificial. Por ejemplo, conserva los archivos necesarios para el dictado, la función que convierte tu voz en texto.

Cómo usar RemoveMacAI para recuperar almacenamiento

Antes de empezar, comprueba que tu Mac sea compatible. RemoveMacAI está diseñado para macOS 27 y para computadoras con chips Apple silicon. No admite macOS 26 ni versiones anteriores. El desarrollador también indica que, si tienes macOS 27.0.1, necesitas la versión 0.2.3 o posterior del programa.

Conviene hacer una copia de seguridad y leer las advertencias del repositorio oficial de RemoveMacAI. Aunque el proceso se puede deshacer, la herramienta cambia ajustes del sistema y elimina archivos utilizados por varias funciones.

El programa se utiliza desde Terminal, una aplicación en la que escribes instrucciones en lugar de pulsar botones. Por tanto, no funciona como una aplicación convencional que abres y manejas con el ratón. Para instalarlo y ejecutarlo, debes seguir las indicaciones que aparecen en su página oficial.

El proceso de instalación descrito por el desarrollador utiliza Homebrew, una herramienta que permite instalar programas desde Terminal. Una vez instalado RemoveMacAI, el primer paso es consultar el estado de Apple Intelligence. Esa revisión muestra las funciones activadas y el tamaño de los modelos que el programa consigue detectar.

Es posible que algunos tamaños aparezcan como desconocidos. Eso significa que el sistema no ha podido comunicar cuánto ocupan esos archivos, no que necesariamente estén ausentes.

Antes de borrar nada, puedes realizar una simulación. Esta opción muestra los cambios previstos sin aplicarlos, de modo que puedes revisar qué funciones se desactivarán antes de continuar. Es un paso especialmente útil si no tienes claro cuáles de las herramientas de Apple Intelligence utilizas.

Cuando inicies la eliminación, RemoveMacAI te pedirá confirmación y abrirá Ajustes del Sistema. Allí tendrás que aprobar un perfil de configuración, un conjunto de ajustes que permite desactivar las funciones y evitar nuevas descargas de sus modelos. La herramienta necesita esa autorización para continuar.

Después solicitará a macOS que retire los modelos descargados. Según su documentación, lo hace sin desactivar las protecciones de seguridad del sistema.

El espacio recuperado puede tardar en aparecer. macOS elimina estos archivos siguiendo su propio calendario, por lo que el apartado de almacenamiento podría seguir mostrándolos durante un tiempo. Al terminar, puedes consultar de nuevo el estado desde RemoveMacAI para comprobar el resultado y revisar cualquier advertencia.

Qué pierdes al eliminar Apple Intelligence del Mac

La eliminación completa desactiva varias herramientas que quizá utilizas sin asociarlas directamente con Apple Intelligence. La más reconocible es Siri, que deja de estar disponible, incluida su activación por voz y su icono en la barra de menús.

También se desactivan las herramientas de escritura, Genmoji, Image Playground y la integración de ChatGPT en el sistema. Esto afecta a las funciones incorporadas por Apple para ayudarte con textos, crear emojis personalizados o generar imágenes.

Los cambios alcanzan otras aplicaciones del Mac. Dejan de estar disponibles los resúmenes de Mail, Mensajes, Safari, Notas y notificaciones. También desaparecen las respuestas inteligentes de Mail y las sugerencias que completan texto mientras escribes. En Fotos se desactiva Limpiar, la herramienta para eliminar elementos de una imagen, además de las funciones de fotos espaciales.

Si utilizas aplicaciones que dependen de los modelos de IA de Apple, algunas de sus funciones también dejarán de funcionar. Lo mismo ocurre con determinadas automatizaciones de Atajos y con el autocompletado predictivo de código en Xcode, la aplicación de Apple para desarrollar software.

El dictado se mantiene disponible. Puedes seguir hablando para introducir texto porque RemoveMacAI no elimina los modelos de voz que necesita esa función.

Si después cambias de opinión, el programa permite restaurar la configuración anterior mediante su opción de reversión. El procedimiento también se realiza desde Terminal y está explicado en la documentación oficial.

A partir de ese momento, macOS podrá volver a descargar los modelos cuando una función los necesite. Por tanto, recuperar Apple Intelligence también puede hacer que esos archivos vuelvan a ocupar espacio. Antes de eliminarlos, revisa qué herramientas usas realmente y cuánto almacenamiento puedes liberar en tu equipo.

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