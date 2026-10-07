Dan 40 años de prisión a mexicano ligado al CJNG que distribuía metanfetaminas en Texas

Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 480 meses de prisión federal por su participación en una conspiración de tráfico de metanfetamina que involucraba casi cuatro kilogramos de metanfetamina de alta pureza.

Luis Manuel Abarca-Torres, alias “Güero Menso”, se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir 50 gramos o más de metanfetamina el 29 de julio de 2025. El juez Brantley Starr dictó la sentencia, que implica varias décadas de prisión, informó la DEA en un comunicado.

“Esta sentencia envía un mensaje a los narcotraficantes que envenenan nuestras comunidades con drogas peligrosas y enriquecen a las organizaciones criminales”, declaró Joseph B. Tucker, agente especial a cargo de la División de Campo de la DEA en Dallas.

“Esta sentencia de 480 meses hará que el Sr. Torres responda por el veneno que llegó a nuestros vecindarios por su culpa. Ninguna cantidad de drogas es aceptable en nuestros vecindarios, y quienes sean responsables de la distribución de veneno en forma de drogas en nuestras comunidades enfrentarán la justicia tarde o temprano. La DEA nunca cejará en sus esfuerzos por erradicar estas drogas de las calles del norte de Texas”.

“Cuatro kilogramos de metanfetamina casi pura listos para su distribución no son solo una transacción de drogas, son una amenaza directa para todas las familias del norte de Texas”, dijo el fiscal federal Ryan Raybould.

“Este acusado ayudó a introducir narcóticos extraordinariamente peligrosos en nuestra comunidad, y gracias al incansable trabajo de nuestro Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, esa ruta ahora está desmantelada. Esta sentencia de 40 años envía un mensaje claro: los traficantes que tienen como objetivo el norte de Texas enfrentarán graves consecuencias”.

Documentos judiciales revelan que, entre el 21 y el 30 de junio de 2022, Torres acordó suministrar a un agente encubierto cuatro kilogramos de metanfetamina a cambio de $10,000 dólares.

Durante este período, Torres le dijo al agente encubierto que un distribuidor con sede en Dallas se pondría en contacto con él y le diría que llamaba en su nombre, identificándose como “Guero”.

La coacusada Adriana Meléndez Calvillo se reunió con el agente encubierto en un McDonald’s ubicado en 7305 Airport Freeway, en Richland Hills, Texas, y le entregó 3,953 kilogramos de metanfetamina.

La metanfetamina tenía una pureza del 97%. Calvillo fue sentenciada el 20 de noviembre de 2024 a 480 meses de prisión por cargos de narcotráfico y 240 meses de prisión por cargos de lavado de dinero.

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