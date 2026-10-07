Donald Trump exigirá a Rusia claridad sobre el presunto surgimiento de la peste en Siberia

La administración encabezada por el presidente Donald Trump permanece pendiente sobre cualquier información que pueda surgir desde Rusia con respecto a la muerte de una persona que laboraba en un instituto dedicado al estudio de la peste con sede en Siberia.

Desde la semana pasada, al difundirse la noticia sobre la muerte de Daria Shipilova, técnica de laboratorio de 28 años, quien trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y del Lejano Oriente, se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que la mujer podría haberse infectado con la bacteria Yersinia pestis tras romperse un tubo de ensayo en las instalaciones, lo cual significaría poner en riesgo a más personas.

A partir de ese momento, inició una carrera contrarreloj para recopilar información y planificar una posible respuesta de salud pública para hacerle frente al problema inicialmente tratando de evitar que surjan contagios en la ciudad de Irkutsk, Siberia, y que de ahí se propague hacia el resto del planeta.

Aunque el gobierno ruso ha descartado oficialmente un brote de peste, trascendió que hasta 200 personas que estuvieron en contacto con la víctima fueron puestas en aislamiento.

? BREAKING: President Trump says he has a call scheduled with Vladimir Putin over the supposed "plague" that may have leaked from a lab



"We're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow."



We're sure as hell NOT doing this whole COVID thing all? pic.twitter.com/vpuHjcnvut — Nick Sortor (@nicksortor) October 6, 2026

Frente al desconocimiento sobre la razón detrás del deceso señalado y el presunto aislamiento de decenas de personas surgido posteriormente, Donald Trump indicó a un grupo de reporteros en cargados de cubrir lo que sucede en la Casa Blanca tener programada una llamada con Vladimir Putin, presidente de Rusia, donde le solicitaría compartir información sobre si existe o no un riesgo inminente de contraer la peste.

“Estamos manteniendo conversaciones muy profundas. Probablemente mañana podremos informar al respecto. Tengo una llamada programada”, expresó.

Horas después, Marco Rubio, secretario de Estado, le recordó al Kremlin su deber de alertar si existen más individuos contagiados de lo que se presume sería peste neumónica.

“Es obvio que Rusia tiene la obligación de compartir más información con el mundo. Quizás sea más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos, pero creo que sería imprudente especular en este momento, dada la escasa información que aún tenemos”, expresó.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna restricción de viajes a Rusia con el objetivo de prevenir una posible propagación de la infección.

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