En octubre 5 signos del zodiaco toman una decisión que llevan meses pensando
La astrología prevé que, en octubre de 2026, estos signos del zodiaco reunirán el valor para tomar la importante decisión que llevan meses pensando
La intensa energía astral de octubre de 2026 puede impulsar a algunos signos del zodiaco a tomar decisiones que llevan meses, e incluso años, considerando.
Será un periodo marcado por revisiones, cambios de perspectiva y la necesidad de reconocer qué situaciones ya no representan lo que realmente quieren.
Expertos del sitio Horóscopo Negro explicaron en un reporte astrológico que Venus está retrógrado desde el 3 de octubre, mientras que la Luna Nueva en Libra llegará el 10.
Después, Plutón se pondrá directo en Acuario el 15 y el Sol entrará en Escorpio el 23.
La intensidad continuará con Mercurio retrógrado en Escorpio el 24, el regreso de Venus a Libra el 25 y la Luna Llena en Tauro el 26.
Esta combinación convierte a octubre en un mes de reflexión, pero también de decisiones. Para cinco signos, pensar demasiado podría dejar paso finalmente a la acción.
1. Escorpio
Para Escorpio, octubre puede volver imposible seguir ignorando una verdad que lleva tiempo intentando evitar.
Según los astros, puede tratarse de una relación, un empleo, una amistad, una situación familiar o incluso una etapa de vida que ya dejó de representar quién es.
La llegada de una fuerte energía de Escorpio durante la segunda mitad del mes puede favorecer una profunda revisión personal.
El miedo al cambio podría comenzar a pesar menos que el deseo de vivir de acuerdo con sus verdaderos sentimientos.
No necesariamente tendrá que actuar de inmediato. Sin embargo, puede producirse una decisión interna definitiva: quedarse, marcharse, comenzar de nuevo o poner un límite.
Para Escorpio, el verdadero cambio puede comenzar cuando deja de negociar consigo mismo.
2. Libra
La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre puede representar un punto de inflexión.
Este signo suele buscar equilibrio y armonía, pero durante este mes podría comprender que intentar evitar cualquier conflicto también tiene un costo.
Una decisión relacionada con el amor, el trabajo, una mudanza o un proyecto personal podría obligarlo a preguntarse qué quiere realmente. Incluso podría significar decirle que no a algo que durante mucho tiempo aceptó para complacer a otras personas, comentan los expertos.
Octubre puede enseñarle a Libra que no todas sus decisiones necesitan la aprobación de quienes lo rodean.
3. Acuario
Acuario lleva tiempo imaginando un cambio y octubre puede ser el momento de comenzar a materializarlo. Con Plutón poniéndose directo en su signo el 15 de octubre, la astrología relaciona este periodo con una renovada necesidad de transformación.
Podría decidir cambiar de empleo, estudiar, mudarse, iniciar un negocio o abandonar una situación que ya siente demasiado pequeña para sus aspiraciones.
Los astros dicen que la clave estará en dar un primer paso concreto. Una llamada, una inscripción, un ahorro o una solicitud pueden parecer acciones pequeñas, pero podrían convertirse en el comienzo de un cambio mucho mayor.
4. Tauro
La Luna Llena en Tauro del 26 de octubre puede poner bajo la lupa aquello que proporciona estabilidad, pero ya no necesariamente felicidad.
Tauro tiene fama de aferrarse a lo conocido porque valora la seguridad. Sin embargo, octubre podría llevarlo a cuestionar una situación relacionada con el amor, el dinero, el trabajo o el hogar.
La decisión no tiene que ser impulsiva, según los expertos. Investigar alternativas, ahorrar dinero y preparar un nuevo camino puede ser precisamente lo que necesita para sentirse seguro mientras cambia de rumbo.
5. Capricornio
Capricornio puede enfrentarse a una reflexión especialmente profunda: ¿realmente todavía quiere aquello por lo que ha trabajado durante tanto tiempo?
El deseo de alcanzar objetivos profesionales puede llevarlo a continuar un camino incluso cuando sus prioridades han cambiado.
En octubre, podría considerar cambiar de trabajo, iniciar un proyecto propio, rechazar una oportunidad o reorganizar completamente sus metas. Cambiar de opinión no significa haber fracasado.
Para Capricornio, reconocer que quiere algo diferente puede ser una de las decisiones más importantes del mes, concluyeron los expertos.