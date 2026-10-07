Exfuncionario de la CIA se declaró culpable por defraudar al gobierno por casi 200 millones de dólares

El exoficial de la CIA arrestado después de que las autoridades descubrieran lingotes de oro por un valor aproximado de 40 millones de dólares en su casa de Virginia, se declaró culpable el martes ante un tribunal federal de un cargo de fraude electrónico, admitiendo haber estafado al gobierno estadounidense por casi 200 millones de dólares para su beneficio personal.

David Rush había sido descrito previamente por los fiscales como un “maestro de la manipulación” que utilizó su posición clandestina para acumular millones de dólares en lingotes de oro y relojes de lujo; sin embargo, el gobierno reveló en la audiencia del martes que la magnitud de su presunto engaño superaba con creces lo que se conocía públicamente.

Los casi 200 millones de dólares en pagos a Rush, una cifra que eclipsa las cantidades reveladas anteriormente en su caso, probablemente intensificarán el escrutinio público y del Congreso sobre la comunidad de inteligencia, exigiendo mayor transparencia en cuanto a sus métodos de distribución de fondos públicos a los agentes y la supervisión que se realiza tras dichas transacciones, según informó ABC News.

Según un resumen de su acuerdo de culpabilidad proporcionado por un fiscal superior del Departamento de Justicia, se alega que Rush participó en dos planes delictivos distintos, en los que falsificó los llamados Programas de Acceso Especial para convencer a altos funcionarios de que autorizaran pagos por un total de más de 190 millones de dólares que pretendía utilizar para su beneficio personal.

En el primer caso, los fiscales afirman que Rush recibió aproximadamente 145 millones de dólares que utilizó para comprar propiedades inmobiliarias de lujo en Palm Beach, Florida, y luego realizar mejoras para revenderlas con ganancias.

Former Federal Employee Pleads Guilty to Defrauding the Federal Government of Approximately $194 MILLION: Scheme Included the Fraudulent Acquisition of Tens of Millions of Dollars in Gold Bars and Luxury Properties in Florida



“Federal employees are entrusted with serving the? pic.twitter.com/U4STj1cMmX — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 6, 2026

Parte de los 145 millones de dólares también se destinaron a la compra de vehículos y relojes de lujo, mientras que Rush supuestamente mintió a los funcionarios afirmando que contaba con la autorización de altos funcionarios de la administración Trump para realizar dichos pagos.

Según los fiscales, un segundo plan consistió en que Rush inventó un programa aparte que resultó en la aprobación por parte de las autoridades de 298 lingotes de oro que posteriormente afirmó falsamente que habían sido distribuidos, hasta que el oro, valorado en aproximadamente 46.4 millones de dólares, fue descubierto durante un registro en su residencia en mayo.

Rush también admitió haber solicitado fraudulentamente una compensación por aproximadamente 1.8 millones de dólares en vuelos chárter para su beneficio personal.

Otra revelación no divulgada previamente en las audiencias del martes incluyó la admisión de Rush de haber revelado información ultrasecreta a un funcionario de un gobierno extranjero sobre la identidad de una fuente clandestina estadounidense.

Sin embargo, los fiscales no identificaron al gobierno extranjero que recibió la información ni los motivos de Rush para compartir la identidad de la fuente.

“Tras una investigación interna que identificó posibles delitos, la CIA remitió inmediatamente este asunto al FBI“, declaró el director de la CIA, John Ratcliffe.

El Fiscal General Todd Blanche declaró: “Los empleados federales tienen la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos. La Administración Trump está comprometida a erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno federal, incluso procesando a quienes defraudan imprudentemente a los contribuyentes estadounidenses”.

Rush ha permanecido bajo custodia gubernamental desde su arresto en mayo, a pesar de que inicialmente solo enfrentaba cargos por robo de fondos públicos, que lo acusaban de mentir sobre sus antecedentes y de cometer fraude con tarjetas de registro de horas en relación con solicitudes de licencia militar.

El único cargo de fraude electrónico del que Rush se declaró culpable el martes conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y Rush acordó, por separado, pagar 195 millones de dólares en concepto de restitución como parte de su declaración de culpabilidad.

La sentencia de Rush se dictará el 28 de enero del próximo año.

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