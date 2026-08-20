ICE detiene a supuesto espía de la CIA que ayudó a EE.UU. a infiltrarse en Al Qaeda

La historia de Blerim Skoro vuelve a poner sobre la mesa una pregunta difícil para la administración Trump: qué ocurre con un inmigrante que asegura haber trabajado durante años para agencias de inteligencia estadounidenses y que ahora permanece bajo custodia de ICE.

Skoro, de 55 años y nacido en Kosovo, fue arrestado el 3 de agosto cuando acudió a una oficina de inmigración en Elizabeth, Nueva Jersey, para renovar su documentación. Sus abogados buscan frenar su deportación mediante una petición de hábeas corpus presentada ante un tribunal federal.

De acuerdo con los documentos citados por CBS News, el hombre sostiene que colaboró con el FBI y la CIA después de cumplir una condena por tráfico de drogas.

De una prisión a las redes de Al Qaeda

Según el relato de Skoro, todo comenzó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando agentes estadounidenses se acercaron a él mientras estaba preso. Los documentos del FBI lo identifican como informante confidencial y señalan que proporcionó información considerada “útil” y “confiable” en investigaciones relacionadas con terrorismo.

Skoro afirma que posteriormente fue enviado a los Balcanes y que entre 2007 y 2009 se infiltró en redes de Al Qaeda, además de operar en distintos países de Medio Oriente. Su versión también sostiene que ayudó a localizar a integrantes de organizaciones como Al Shabaab y Hezbolá.

Uno de los episodios mencionados en los documentos es la detención de Betim Kaziu, condenado a 27 años de prisión por intentar conseguir armas para Al Shabaab.

Sin embargo, la CIA no ha confirmado públicamente que Skoro haya trabajado como agente de la agencia. Tanto esa institución como el FBI no respondieron a las solicitudes de comentarios citadas por CBS.

Un juez ya frenó su expulsión a Kosovo

En 2022, un tribunal bloqueó su deportación a Kosovo bajo la protección de la Convención contra la Tortura, debido al riesgo de que pudiera ser torturado o asesinado si regresaba.

Ahora, sus abogados sostienen que ICE no puede simplemente detenerlo y avanzar con su expulsión sin autorización judicial.

“Jamás pensé que me traicionarían así”, dijo Skoro al medio citado desde el Centro de Detención de Elizabeth. “Por favor, si muero, que sea en este país para que mis hijos puedan enterrarme”.

Su abogado, Joshua Dratel, describió a su cliente como un hombre que durante la última década ha llevado una “vida productiva y completamente respetuosa de la ley” junto a su familia.

El juez federal Robert Kirsch ordenó al gobierno responder al caso. Mientras tanto, Skoro continúa detenido y su futuro migratorio permanece en manos de los tribunales.

La administración Trump busca deportar a Blerim Skoro, quien afirma haber infiltrado Al Qaeda para la CIA y el FBI. Sus abogados alegan que regresarlo a Kosovo podría poner su vida en riesgo. pic.twitter.com/dWdhaK8xVD — Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) August 20, 2026

Sigue leyendo: