“Lo peor de lo peor”: 128 exjueces denuncian al abogado de DHS por atacar a jueces federales

El abogado principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta una denuncia ética después de que 128 exjueces estatales y federales cuestionaran públicamente su campaña contra magistrados que han emitido fallos desfavorables para la administración de Donald Trump.

La queja fue presentada ante el Colegio de Abogados de Florida y se centra en las publicaciones de James Percival, asesor jurídico general del DHS, quien desde julio comenzó a identificar a jueces bajo el título “Worst of the Worst, District Judge Edition”, o “Lo peor de lo peor”.

Bloomberg Law, quien tuvo acceso a la denuncia presentada, reveló que los exjueces consideran que las publicaciones de Percival podrían violar las normas profesionales que prohíben a los abogados realizar afirmaciones infundadas que cuestionen la integridad de los jueces.

Lista VS jueces que frenaron políticas migratorias

La serie publicada por Percival tomó como referencia una práctica del propio DHS, que utiliza la expresión “lo peor de lo peor” para destacar a inmigrantes que han sido deportados y que, según la agencia, tienen antecedentes criminales.

En este caso, Percival utilizó el mismo concepto para señalar a jueces involucrados en casos relacionados con deportaciones, estatus de protección temporal (TPS) y otras políticas migratorias impulsadas por Trump.

Entre los magistrados mencionados estuvo Matthew Kennelly, de Illinois. Percival lo acusó de incurrir en “sabotaje judicial” por una decisión relacionada con la terminación del TPS para ciudadanos de Birmania.

La denuncia sostiene que esas caracterizaciones distorsionan las decisiones judiciales y convierten desacuerdos legales en ataques personales. Los exjueces afirmaron que las publicaciones “no solo constituyen una grave falta profesional”, sino que también “amenazan el Estado de derecho y aumentan el riesgo de violencia contra los jueces”.

El reclamo llega después de que otros jueces ya hubieran cuestionado públicamente la estrategia. La jueza federal Esther Salas pidió a los dirigentes políticos bajar el tono y señaló que los fallos pueden ser criticados y apelados, pero pidió “dejar de convertir y demonizar” a sus colegas.

Percival defiende sus publicaciones

Percival ha rechazado que sus mensajes tengan como objetivo intimidar a los jueces. En declaraciones recogidas por Fox News, sostuvo que su intención es mostrar al público cuáles son los magistrados que, según él, interfieren repetidamente con la agenda migratoria de Trump.

El abogado también ha defendido sus señalamientos como críticas basadas en los fallos judiciales y no como ataques personales.

La controversia ahora está en manos del Colegio de Abogados de Florida, que deberá determinar si las publicaciones de Percival justifican una investigación o alguna medida disciplinaria.