ICE rompe su récord mensual de gasto del año con $2,500 millones para ampliar detenciones

ICE cerró julio con un gasto cercano a $2,500 millones, su nivel mensual más alto del año, de acuerdo con el informe de adquisiciones de Project Salt Box. El análisis, elaborado a partir de registros de USAspending.gov y SAM.gov, muestra que buena parte del desembolso estuvo relacionada con la ampliación de la capacidad de detención de inmigrantes.

El movimiento que más peso tuvo en las cuentas fue la compra de dos instalaciones de CoreCivic en California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó poco más de $732 millones por California City Detention Facility, con capacidad para 2,560 personas, y $739.2 millones por Otay Mesa Detention Center, de 1,994 camas. En total, la operación llegó a $1,500 millones.

CoreCivic confirmó la venta en documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La operación se concretó el 2 de julio y la empresa señaló que continuaría administrando ambos centros bajo los acuerdos vigentes con ICE.

El gobierno federal busca más espacio para detención

La compra se suma a otros movimientos de ICE para aumentar su capacidad. La organización documentó en julio una solicitud de contratación que contempla un programa de construcción con un techo de hasta $10,000 millones para levantar nuevas unidades en terrenos federales.

El reporte mensual también identifica nuevos contratos con The GEO Group para instalaciones en Colorado y Carolina del Norte, con los que ICE incorporaría más de 2,500 camas a su red de detención.

La adquisición de los centros californianos también tiene una dimensión financiera relevante. De acuerdo con documentos de CoreCivic, la compañía esperaba recibir alrededor de $1,100 millones netos después de impuestos y gastos relacionados con la operación.

CBP pone el foco en la vigilancia fronteriza

El comportamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue distinto. En julio no adjudicó nuevos contratos para la construcción del muro fronterizo, según el análisis.

En cambio, la agencia dirigió recursos hacia tecnología de vigilancia. Entre las operaciones destacó un contrato de $60 millones con Anduril Industries para torres de vigilancia, además de compras relacionadas con radares y equipos móviles de rayos X.

El resultado deja un contraste claro: mientras ICE destinó recursos a ampliar y adquirir infraestructura de detención, CBP concentró parte de su gasto en tecnología para reforzar la vigilancia de la frontera.

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