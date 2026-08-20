Correos revelan cómo ICE coordinó con Irán la deportación de iraníes

El gobierno de Estados Unidos mantuvo un canal de coordinación con autoridades de Irán para organizar la deportación de inmigrantes iraníes, incluso en un periodo marcado por fuertes tensiones entre ambos países.

Cientos de correos electrónicos obtenidos por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense y difundidos esta semana muestran cómo funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intercambiaron mensajes relacionados con tres vuelos de deportación realizados entre septiembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo con los documentos, a los que tuvo acceso AP, las autoridades iraníes no solo estaban al tanto de las operaciones: en algunos casos solicitaron modificaciones en las listas de pasajeros de inmigrantes iraníes.

Uno de los mensajes, enviado a finales de agosto de 2025 por un funcionario del ICE, señala: “A petición de la Embajada de Irán, añadí algunos casos”. Días después, otro funcionario escribió: “Irán me ha solicitado que modifique el manifiesto anterior y acelere el proceso de expulsión”.

Los documentos además detallan la coordinación detrás de los vuelos y el papel de funcionarios iraníes.

Cambios de última hora en vuelos de deportación

Uno de los episodios ocurrió el 26 de septiembre, apenas tres días antes de la salida de un vuelo. Un funcionario de ICE indicó que la Embajada de Irán seguía solicitando incorporar a tres inmigrantes más.

Los correos no permiten determinar con certeza quiénes fueron finalmente incluidos. Algunas de esas peticiones fueron rechazadas.

Los mensajes también muestran que la coordinación continuó mientras Irán enfrentaba el conflicto de 12 días con Estados Unidos e Israel ocurrido en junio de 2025. En ese contexto, el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, calificó la repatriación de inmigrantes iraníes como una “prioridad”.

Posteriormente, Marcos Charles, encargado de operaciones de expulsión, pidió preparar un plan para deportar a 58 iraníes que tenían órdenes finales de expulsión y permanecían bajo custodia de ICE.

“Necesitamos un plan de acción lo antes posible”, escribió Charles. Otro funcionario respondió que era necesario “encontrar una solución para esta prioridad de la Casa Blanca”.

Reuniones con funcionarios de Irán

Los correos también muestran que funcionarios de ICE organizaron encuentros entre representantes iraníes y personas detenidas por motivos migratorios. Una demanda presentada en julio señala que 11 solicitantes de asilo afirmaron haber sido obligados a reunirse con funcionarios iraníes durante su detención.

El caso ha generado preocupación porque las leyes estadounidenses protegen información relacionada con solicitudes de asilo. Los documentos no demuestran por sí mismos que todos los datos confidenciales hayan sido compartidos ilegalmente.

El DHS rechazó las acusaciones en julio. “Estas acusaciones de que el ICE compartió registros de solicitudes de asilo con el gobierno iraní son FALSAS”, afirmó el departamento en un comunicado.

Jamal Abdi, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, cuestionó la política. “Esto demuestra que la máxima prioridad aquí era expulsar a la mayor cantidad de gente posible por cualquier medio necesario”, afirmó.

Los correos tampoco permiten establecer cuántos inmigrantes fueron seleccionados directamente por autoridades iraníes ni si todas las personas deportadas regresaron voluntariamente. Sí muestran, sin embargo, que existió comunicación entre funcionarios de ambos gobiernos durante la organización de las deportaciones.

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