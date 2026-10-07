Google se vuelve nuclear: el gigante tecnológico apuesta por la energía atómica para alimentar su sed de datos

Google tiene hambre de energía y no le importa de dónde venga mientras sea limpia y constante. La compañía acaba de firmar un acuerdo histórico con Constellation Energy para modernizar seis centrales nucleares en Estados Unidos y así garantizar el suministro eléctrico que requieren sus centros de datos, especialmente los dedicados a inteligencia artificial.

El pacto, valorado en más de $4,300 millones de dólares, se extiende por 20 años y abarca reactores en Illinois, Pennsylvania y New Jersey.

Por qué Google necesita energía nuclear ahora más que nunca

La explosión de la inteligencia artificial ha convertido a los centros de datos en devoradores insaciables de electricidad. Google reconoce que el crecimiento de su infraestructura de IA está detrás de esta decisión estratégica. Los modelos de lenguaje, los sistemas de recomendación y las herramientas generativas requieren una potencia de cálculo que se traduce directamente en megavatios hora consumidos las 24 horas del día.

La energía nuclear ofrece algo que las renovables intermitentes no pueden garantizar por sí solas: suministro firme y constante sin emisiones de carbono. A diferencia de la solar o la eólica, que dependen del clima y la hora del día, un reactor nuclear funciona sin interrupciones. Para una empresa como Google, que ha prometido operar con energía libre de carbono en todo momento para 2030, esta característica resulta fundamental.

El acuerdo permitirá añadir 890 megavatios de capacidad adicional a la red PJM, que abastece a 13 estados del medio Atlántico y medio oeste estadounidense. Esta potencia equivale a alimentar aproximadamente 800,000 hogares durante dos décadas. La primera electricidad de los reactores modernizados comenzará a fluir en 2028, con el proyecto completo operativo antes de finales de 2032.

Qué incluye el acuerdo entre Google y Constellation Energy

El pacto no consiste en construir nuevos reactores desde cero. En su lugar, Constellation invertirá más de $4,300 millones de dólares en modernizar 11 unidades nucleares distribuidas en seis plantas existentes. Las mejoras incluyen turbinas más eficientes, generadores de vapor renovados y sistemas de control digitalizados que permitirán extraer más energía de la misma infraestructura física.

Este proceso se conoce como “uprating” y representa una forma inteligente de aumentar la capacidad sin los largos plazos y la oposición pública que suelen acompañar a la construcción de nuevas plantas nucleares. Google actuará como cliente ancla, comprometiéndose a comprar los 890 megavatios adicionales durante 20 años, lo que da a Constellation la seguridad financiera necesaria para realizar las inversiones.

Las plantas beneficiadas se encuentran en ubicaciones estratégicas dentro de la red PJM Interconnection, la mayor red eléctrica competitiva de Estados Unidos. Illinois concentra la mayor parte de los reactores, seguido de Pennsylvania y New Jersey. Esta distribución geográfica permite a Google diversificar su suministro y reducir riesgos operativos asociados a fallos localizados.

El acuerdo también tiene un componente laboral importante. Se estima que se mantendrán unos 4,400 empleos existentes en las plantas nucleares mientras se crearán aproximadamente 7,200 nuevos puestos de trabajo durante la fase de construcción y modernización. Para las comunidades locales, esto representa una inyección económica significativa que podría ayudar a legitimar socialmente la apuesta nuclear.

Qué significa esta jugada para el futuro de la tecnología y la energía

La movida de Google no ocurre en el vacío. Microsoft, Amazon y otras grandes tecnológicas también están explorando acuerdos nucleares para alimentar sus propias ambiciones de IA. El sector tecnológico se ha dado cuenta de que la transición energética no puede depender exclusivamente de renovables si quiere mantener el ritmo de crecimiento actual.

Este acuerdo marca un punto de inflexión en la percepción corporativa de la energía nuclear. Durante años, la industria tecnológica evitó lo nuclear por controversias públicas y costes elevados. Ahora, la urgencia climática combinada con la demanda de IA está reconfigurando el cálculo. Las empresas tecnológicas ya no ven lo nuclear como un último recurso, sino como un componente esencial de una red eléctrica descarbonizada.

Para el usuario común, esto podría traducirse en servicios de IA más rápidos y disponibles, pero también en un debate más amplio sobre el mix energético del futuro. La pregunta ya no es si la energía nuclear tiene un papel que jugar, sino cuánto y durante cuánto tiempo. Google acaba de poner $4,300 millones de dólares y 20 años de compromiso sobre la mesa para responder esa pregunta.

El precedente queda establecido. Si Google logra integrar energía nuclear firme en su operación sin comprometer sus metas climáticas, otras empresas seguirán el camino. La carrera por la IA es también una carrera por la energía, y quien controle el suministro eléctrico limpio tendrá ventaja competitiva en la próxima década de innovación tecnológica.

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