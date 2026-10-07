Mujer apuñaló a una niña tras provocar un accidente en una autopista de Washington

Una mujer de 35 años es investigada en Washington después de que presuntamente apuñalara a una niña tras provocar un accidente de tránsito en una autopista y amenazar con un cuchillo a dos menores.

El incidente ocurrió el lunes por la mañana en los carriles hacia el sur de la Interestatal 5, cerca de DuPont, según la Patrulla Estatal de Washington.

La mujer, residente de Steilacoom, presuntamente perdió el control de su SUV, chocó contra un camión de carga y terminó volcando.

El conductor del camión no resultó herido.

Según las autoridades, la mujer habría estado conduciendo de manera errática antes del accidente.

Una niña de 9 años sufrió múltiples fracturas y una herida de arma blanca, mientras que otra joven, de 15 años, fue trasladada a un hospital sin lesiones graves, de acuerdo con los reportes citados por medios locales.

Dos soldados intervinieron tras el accidente

Después del choque, la mujer presuntamente amenazó con un cuchillo a las dos niñas.

Dos soldados de la base conjunta Lewis-McChord, que se encontraban cerca del lugar, intervinieron para detenerla y quitarle el arma.

Nathan Wilkinson, un testigo que se dirigía a su trabajo, contó a KING 5 que vio a varias personas detenerse alrededor del vehículo volcado y posteriormente observó a los dos militares lanzarse sobre una persona.

“Escuché un grito en ese momento”, relató Wilkinson al medio.

El testigo aseguró que uno de los soldados tenía un cuchillo que había logrado quitarle a la persona que habían reducido.

Wilkinson llamó al 911 mientras otros testigos ayudaban a controlar a la mujer.

Los nombres de los dos militares no habían sido divulgados.

La conductora fue trasladada a un hospital

La mujer fue llevada inicialmente a un hospital para ser evaluada.

Las autoridades investigaban inicialmente posibles delitos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión vehicular y agresión en primer grado.

Posteriormente, KING 5 informó que había sido ingresada en la cárcel del condado de Pierce y que se esperaba que enfrentara dos cargos de agresión, uno de agresión vehicular y dos de poner imprudentemente a otras personas en peligro.

Sin embargo, el reporte señaló que no estaba claro si esos cargos habían sido presentados formalmente.

Las autoridades tampoco habían especificado cuál era la relación entre la mujer y las dos niñas.

El testigo destacó la actuación de los soldados

Wilkinson dijo que esperaba que los dos soldados fueran reconocidos por su intervención.

“Ellos no huyeron, no pasaron de largo, no siguieron conduciendo. Se detuvieron y ayudaron”, afirmó el testigo.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan determinar las circunstancias que provocaron el accidente y lo ocurrido inmediatamente después.

La identidad de la mujer no fue divulgada en el reporte proporcionado.

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