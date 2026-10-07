Paramount cierra la compra de Warner Bros por $110 mil millones de dólares

Luego de una dura batalla contra Netflix y la protesta de varias personalidades del medio artístico, Paramount Skydance consolidó una de las mayores fusiones de medios de la historia al cerrar la compra de Warner Bros Discovery.

De acuerdo con un comunicado, la compra se cerró por $110 mil millones de dólares y con ella se oficializó la fusión de dos de los cinco mayores estudios de Hollywood.

“Skydance” es el nombre de la nueva compañía que además de los estudios, tendrá el control de decenas de canales de televisión, así como de los servicios de streaming: Paramount+ y HBO Max.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria”, dijo David Ellison, mente detrás de la fusión.

En su comunicado, el empresario también anunció la incorporación de Ynon Kreiz, excolaborador de Mattel, como codirector ejecutivo de Skydance. Con este nombramiento, Kreiz pasa a tomar dirección de las operación diarias, mientras que Ellison se enfocará en la estrategia creativa de la compañía.

La adquisición de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance se da a solo unas semanas de la aprobación antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones. No obstante, se enfrentó a demandas presentadas por 12 estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

En la querella, los miembros del gremio expresaron su preocupación ante la posibilidad de la perdida de miles de empleos, así como el impacto en costos de producción. Esta molestia se solidificó en una carta firmada por miles de actores, directores, guionistas y productores.

Hasta el momento, David Ellison se ha comprometido a mantener separadas a las cadenas televisivas CBS y CNN, con Bari Weiss y Mark Thompson como líderes de estas, respectivamente.

En el ámbito cinematográfico Dana Goldberg (encargada de Skydance) y Josh Greenstein (excolaborador de Sony) codirigirán Skydance Motion Picture Group, mientras que James Gunn y Peter Safran continuarán al frente de la productora DC Studios.

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