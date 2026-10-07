Policías de Tijuana arrestaron a un joven armado y descubrieron que era sicario del Cártel de Sinaloa

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en coordinación con corporaciones federales, detuvieron en Tijuana a Jorge Said Salgado Mendoza, alias “El Serafín”, de 21 años, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y es señalado por su presunta participación en el asesinato del agente estatal Óscar Arturo Arellano Moreno.

La detención ocurrió la mañana del martes 6 de octubre, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre la presencia de tres hombres, uno de ellos presuntamente armado.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, elementos de la FESC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Guardia Nacional acudieron al sitio y localizaron a los sospechosos frente a un domicilio.

? #BajaCalifornia | Cae en #Tijuana “El Serafín”, presunto sicario del Cártel de Sinaloa señalado por el asesinato de un agente de la FESC. Jorge Said Salgado Mendoza, de 21 años, fue detenido con un arma larga, 48 cartuchos, un chaleco táctico y una sustancia con? pic.twitter.com/WgKyXW7D2l — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 7, 2026

Durante la intervención fue incautada un arma larga, cargadores y cartuchos, equipo táctico y una sustancia con características similares a la metanfetamina. Junto con Salgado Mendoza fueron detenidos otros dos hombres.

Según información difundida por el semanario Zeta, durante su detención Salgado Mendoza habría manifestado pertenecer a una célula del Cártel de Sinaloa presuntamente encabezada u operada por Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.

Asimismo, “El Serafín” habría declarado haber participado en más de 35 homicidios, por lo que las autoridades investigarán su pasado delictivo para determinar las acusaciones que enfrentará.

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