Tormenta tropical Isaías amenaza la costa del Golfo y podría convertirse en huracán

La tormenta tropical Isaías se formó este miércoles en el Golfo de México y podría convertirse en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026.

El sistema se encontraba aproximadamente a 285 millas (460 kilómetros) al oeste de Progreso, México, y a unas 580 millas (935 kilómetros) al suroeste de la desembocadura del río Mississippi, según el Centro Nacional de Huracanes.

Isaías tenía vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y avanzaba hacia el este-noreste a 8 millas por hora.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de marejada ciclónica, fuertes lluvias y vientos dañinos en sectores de la costa del Golfo, desde Louisiana hasta el Panhandle de Florida.

4 AM CDT Wed Oct 7 (Advisory 3) Key Messages for Tropical Storm #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV



4 AM CDT miércoles 7 de octubre (Aviso 3) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Isaias. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/KtZXk4I1OV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2026

Isaías podría fortalecerse rápidamente

Los pronósticos indican que Isaías podría convertirse en huracán el jueves y alcanzar al menos la categoría 2 el viernes por la tarde, mientras avanza por el Golfo.

El sistema es la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

El Centro Nacional de Huracanes todavía no ha establecido un punto exacto de llegada a tierra. Las proyecciones iniciales contemplan una zona entre el este de Louisiana y el oeste del Panhandle de Florida, aunque existe incertidumbre sobre la trayectoria y la velocidad del sistema.

Los residentes de la costa norte del Golfo fueron llamados a seguir las actualizaciones oficiales y a tener preparados sus planes de emergencia.

Isaías podría comenzar a llevar lluvias fuertes a la costa del Golfo desde el viernes y posteriormente extenderlas hacia el interior del sureste de Estados Unidos.

Se prevén acumulaciones de entre 3 y 6 pulgadas en muchas zonas, con cantidades localmente de hasta 10 pulgadas.

Las precipitaciones podrían generar inundaciones en sectores del sureste, los Apalaches y posiblemente partes del valle de Ohio y el Atlántico medio durante el fin de semana.

También existe la posibilidad de fuertes vientos y tornados aislados cerca de la costa.

Las condiciones del Golfo favorecen su desarrollo

Las temperaturas del agua en el Golfo, superiores a los 80 grados Fahrenheit, ofrecen condiciones favorables para la intensificación de la tormenta.

Sin embargo, Isaías también enfrentará cizalladura del viento, un factor que puede limitar el desarrollo de los sistemas tropicales.

Los meteorólogos prevén que la cizalladura aumente a medida que el sistema avance hacia el norte, lo que podría reducir parte de su intensidad antes de tocar tierra.

Por ahora, el escenario más probable contempla que Isaías llegue a la costa como un huracán de categoría 2, aunque su intensidad dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Qué deben hacer los residentes

Las personas que viven en las zonas potencialmente afectadas deben mantenerse atentas a los pronósticos y tener preparados sus planes para huracanes.

También deben contemplar posibles cortes de electricidad que podrían durar varias horas o incluso días.

Ante el riesgo de inundaciones, las autoridades recomiendan evitar zonas propensas a acumular agua y nunca conducir por carreteras inundadas.

La formación de Isaías ocurre durante una temporada de huracanes del Atlántico que ha sido inusualmente tranquila, en parte por la influencia de un fuerte fenómeno de El Niño, que dificulta la formación de tormentas sobre ese océano.

Aun así, otros tres sistemas tropicales han afectado la región del Golfo este año: Arthur, Bertha y Edouard.

Arthur se formó en junio y tocó tierra en Texas antes de disiparse rápidamente. Sus remanentes provocaron lluvias torrenciales en la costa del Golfo.

Bertha se formó en julio en el noreste del Golfo y tocó tierra en St. Bernard Parish, Luisiana, mientras que Edouard llegó a tierra el 1 de septiembre con vientos de aproximadamente 60 millas por hora y fuertes lluvias.

La actividad relativamente baja de la temporada no impide que un sistema tropical pueda generar impactos importantes, como los que ahora se esperan de Isaias.

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