Conmoción por fallecimiento de legendario referí de la lucha libre en plena función en México

La comunidad de la lucha libre mexicana registró el fallecimiento del árbitro profesional Gerardo Germán Pineda, conocido en el ambiente deportivo como El Búho, a los 75 años de edad.

El hecho ocurrió en el transcurso de la velada denominada “Deslealtades”, celebrada en las instalaciones del Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Durante el combate estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, se ejecutó una maniobra conocida como martinete, movimiento calificado de alto riesgo por la presión que ejerce sobre las vértebras cervicales.

A wrestling event in Mexico turned fatal after a 75-year-old referee was reportedly killed when a wrestler delivered a piledriver during a match.



The victim, Gerardo Germán Pineda, better known as “El Búho,” was a veteran official who had spent nearly three decades working in? pic.twitter.com/t0oKgRCLOW — KO (@knockoutsx) October 8, 2026

Tras la aplicación de dicho castigo, la figura arbitral de El Búho quedó inmóvil sobre la lona, lo que obligó a suspender la contienda para dar entrada a las asistencias de emergencia.

De acuerdo con los reportes difundidos por el medio El Financiero, paramédicos del municipio acudieron al cuadrilátero para brindar maniobras de primeros auxilios; sin embargo, minutos después confirmaron la ausencia de signos vitales en el lugar. Las autoridades locales acordonaron el espacio deportivo para permitir el levantamiento del cuerpo por parte de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Situación jurídica y procedimiento de las autoridades estatales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma procedieron a la detención del luchador involucrado en la maniobra, identificado con las iniciales J. Á. N. L., conocido como El Hijo de Fishman. El deportista fue puesto a disposición del Ministerio Público con el objetivo de iniciar las indagatorias correspondientes y deslindar responsabilidades legales por el hecho.

La Procuraduría estatal abrió una carpeta de investigación bajo la figura de posible homicidio culposo, fundamentada en la naturaleza del suceso dentro de un espectáculo deportivo. Asimismo, según información brindada por TV Azteca, las autoridades municipales confirmaron que el evento no contaba con los permisos de operación requeridos, motivo por el cual el inmueble fue clausurado administrativamente mientras avanzan los peritajes y la revisión de las grabaciones de video.

Trayectoria deportiva de El Búho y reacciones en el gremio

La carrera de El Búho sumaba cerca de tres décadas de actividad en el juzgamiento de combates dentro del territorio hidalguense y recintos del país. Previo a su labor como colegiado, Pineda desarrolló una etapa como gladiador en activo bajo la identidad de “El Búho Negro II”, para posteriormente enfocarse en la impartición de justicia en choques estelares de figuras como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras y Blue Panther.

La partida del réferi generó pronunciamientos por parte de las promotoras locales. Según recopiló el portal ABC Noticias, la empresa Promociones Zumaya emitió un mensaje institucional sobre el acontecimiento: “Lamentamos la pérdida de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como El Búho, un gran réferi con muchos conocimientos en técnicas de impartición de justicia arriba del ring, orgullosamente hidalguense”.

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