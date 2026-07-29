Blue Demon Jr. anuncia su retiro de la lucha libre y una gira internacional de despedida

Una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr., anunció oficialmente que se despedirá de los cuadriláteros tras 41 años de carrera. El legendario gladiador confirmó que realizará una gira internacional antes de poner fin a una trayectoria que lo convirtió en uno de los máximos representantes del pancracio nacional.

Durante una conferencia de prensa, el enmascarado explicó que la decisión responde principalmente a motivos personales y familiares, aunque reconoció que el desgaste físico también influyó en su determinación.

Blue Demon Jr. explica por qué decidió retirarse

El luchador dejó claro que el accidente automovilístico que sufrió el año pasado no fue la razón principal de su retiro, aunque admitió que ese episodio aceleró el proceso para tomar la decisión.

“No es el accidente el motivo de mi retiro. Fui un padre ausente por mucho tiempo y ese es el motivo principal; quiero darle mi tiempo y mi salud a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos. Mi cuerpo ya está diciendo que le baje”, aseveró el luchador en conferencia de prensa.

El Demonio Azul también habló sobre la responsabilidad que ha significado portar uno de los nombres más emblemáticos de la lucha libre mexicana, legado construido por su padre, Blue Demon, considerado junto con El Santo como una de las máximas leyendas del deporte.

“No saben la responsabilidad que es llevar este nombre; hay días interminables como enmascarado. La última gira será kilométrica, pero lo que mi padre forjó en mí no tiene nombre. Es un honor para que el público me haya hecho suyo. Lo agradezco con creces”, subrayó.

La gira de despedida será internacional

Blue Demon Jr. confirmó que su última gira incluirá funciones tanto en México como en otros países, con el objetivo de agradecer el respaldo que recibió durante más de cuatro décadas sobre el ring.

Visiblemente emocionado, recordó que los momentos más valiosos de su carrera fueron el cariño del público y las arenas llenas que lo acompañaron durante su trayectoria.

“Me quedo definitivamente con todas las caras sonrientes y aplausos, con las arenas llenas cuando la gente coreaba mi nombre, realmente me quedo con un buen sabor de boca porque la lucha libre que a mí me tocó, que viví y aprendí, fue la que me transmitió directamente mi papá, lo que más aprendí fue la educación tanto cultural como deportiva”, apuntó.

Blue Demon Jr. anuncia su gira de despedida: "The Last Tour"



Después de décadas sobre el ring, Blue Demon Jr. confirmó que iniciará "The Last Tour", una gira con la que recorrerá distintas arenas para despedirse de la afición y compartir sus últimas luchas junto a grandes? pic.twitter.com/XGQzvOWn4h — Publimetro México ? (@PublimetroMX) July 27, 2026

Presenta su biografía “El último Demonio”

Además de anunciar su retiro, Blue Demon Jr. presentó su autobiografía titulada “El último Demonio”, escrita por el autor español Óscar Fernández.

El luchador confesó que compartir aspectos personales de su vida fue uno de los mayores desafíos que enfrentó durante la elaboración del libro.

“No quería hacer el libro porque no es fácil desnudarme ni contar las cosas como son. Al leer las primeras cuatro páginas no pude evitar llorar”, señaló.

Más adelante, explicó lo que significó plasmar su historia en papel.

“No fue fácil dejar salir todo lo que tengo para este libro, los invito a que lo disfruten, no para que critiquen mi esfuerzo sino para que conozcan mi sacrificio. Por esa decisión que tomé de niño, de alguna vez ponerme esta máscara, me trajo hasta aquí”, concluyó.

¡El último demonio! ?



Se presenta el libro que cuenta la vida de Blue Demon Jr. desde que era niño hasta que se convirtió en leyenda



Nicolás Schiller | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/gYFnsXlMyk — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 27, 2026

Con esta gira de despedida, el Demonio Azul pondrá fin a una trayectoria de más de cuatro décadas en los cuadriláteros, llevando por última vez su icónica máscara ante aficionados de México y diferentes países que aún están por revelarse.

Sigue leyendo:

· El Hijo del Santo anunció su gira de despedida de la lucha libre. ¿Quién es y por qué lo hizo?

· John Cena se retira de la WWE: la fortuna con la que dice adiós al ring

· Los alias que utilizó El Hijo del Santo en sus primeros años como luchador profesional