Liberan a inmigrante tras pasar casi un año detenido por ICE: su caso revela cómo funciona la visa U

Martín Soto fue detenido cuando salió a comprar pañales para uno de sus hijos. Después de liderar una huelga de hambre en un centro migratorio de Nueva Jersey, recuperó su libertad y continuará su proceso migratorio bajo una visa U.

Martín Soto recuperó su libertad después de permanecer casi un año bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que vuelve a poner el foco sobre las condiciones de los centros de detención migratoria y el alcance de la visa U.

Soto fue detenido cuando salió de su vivienda para comprar pañales para uno de sus dos hijos. Durante su reclusión, participó en la organización de una huelga de hambre para denunciar las condiciones del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey.

El inmigrante denunció problemas relacionados con la alimentación, el hacinamiento y la atención médica. También habría sufrido represalias y malos tratos después de reclamar por la situación de los detenidos.

Tras su liberación, Soto continuará su proceso migratorio bajo una visa U. La información disponible no indica que haya recibido una aprobación definitiva de ese beneficio.

Qué es la visa U y quién puede solicitarla

La visa U es un estatus migratorio destinado a ciertas víctimas de delitos que sufrieron abuso físico o mental y que colaboran, colaboraron o podrían colaborar con las autoridades en la investigación o el procesamiento del delito.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la persona debe haber sido víctima de una actividad criminal calificada y demostrar que posee información sobre lo ocurrido. También debe haber sido útil, ser útil o tener posibilidades de ser útil para las autoridades que investigan el caso.

Entre los delitos que pueden permitir una solicitud se encuentran la violencia doméstica, la agresión sexual, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, la tortura y otros delitos graves.

La solicitud generalmente requiere una certificación de una agencia policial, fiscal o de otra autoridad autorizada. Esa certificación se presenta mediante el Formulario I-918, Suplemento B.

La visa U no significa que el caso esté aprobado

Uno de los puntos más importantes es que estar en proceso bajo una visa U no equivale necesariamente a tener el estatus aprobado.

La solicitud debe ser revisada por USCIS y puede requerir documentación adicional. Además, existen límites anuales para la cantidad de visas U principales que pueden otorgarse, lo que ha generado largos tiempos de espera.

Durante el proceso, algunas personas pueden acceder a determinadas protecciones o permisos de trabajo, dependiendo de la etapa de su solicitud y de las decisiones de inmigración aplicables a su caso. Sin embargo, esos beneficios no se conceden automáticamente a todos los solicitantes.

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Qué ocurrió con Martín Soto durante la detención

Durante su permanencia bajo custodia migratoria, Soto se convirtió en uno de los organizadores de una huelga de hambre de inmigrantes detenidos.

Las protestas reclamaban mejores condiciones, atención médica adecuada, alimentos en buen estado y el respeto de los derechos básicos de las personas detenidas. Según los reportes sobre el caso, Soto fue trasladado a otro centro de Nueva Jersey y pasó parte de su detención en aislamiento.

Al recuperar la libertad, fue recibido por su esposa, sus hijos y grupos de apoyo que habían reclamado públicamente por su situación.

Qué deben saber las víctimas de delitos

La visa U no se concede por el solo hecho de haber sufrido un delito o de estar detenido por ICE. Cada solicitud depende de las circunstancias particulares, la evidencia disponible y la cooperación con las autoridades.

Las personas que consideran que podrían calificar deberían consultar con un abogado de inmigración o con una organización legal acreditada antes de presentar formularios. También deben desconfiar de quienes prometen una aprobación segura o cobran grandes sumas de dinero sin explicar el proceso.

El caso de Soto muestra que una persona puede continuar un trámite migratorio mientras enfrenta una detención, pero también deja en evidencia que la libertad bajo ese proceso no significa necesariamente que el caso migratorio haya terminado.

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