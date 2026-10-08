La presidenta de México recibe al embajador de EE.UU. tras polémica por academia policial en Querétaro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en medio de las diferencias por la participación del diplomático en un proyecto de capacitación policial en Querétaro que, según la mandataria, debía cumplir con los procedimientos federales de autorización.

El encuentro buscó mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos, en un momento en que la cooperación bilateral en materia de seguridad vuelve a poner sobre la mesa el respeto a la soberanía mexicana y los mecanismos para coordinar actividades con agencias estadounidenses.

Sheinbaum informó que durante la reunión conversaron sobre la confianza para atraer inversiones de empresas estadounidenses y la importancia de preservar la relación comercial entre los dos países. También participaron representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Dialogamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, señaló la presidenta en un mensaje publicado en redes sociales.

La reunión se produjo después de que Sheinbaum cuestionara la participación de Johnson en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, celebrada el 2 de octubre por invitación del gobernador Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN). La mandataria sostuvo que su gobierno no se opone a la capacitación de policías ni a la cooperación internacional, pero insistió en que cualquier participación de autoridades extranjeras debe ajustarse a la Constitución y las leyes mexicanas.

Esta mañana, en la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral.



Conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación? pic.twitter.com/9SegMejXwG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2026

Cancillería insiste en la soberanía y la cooperación sin subordinación

Antes de acudir a Palacio Nacional, Johnson se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para revisar distintos asuntos de la agenda bilateral, informó la Cancillería mexicana. De acuerdo con la SRE, ambos funcionarios hablaron de los resultados de la cooperación en seguridad y de los principios que deben orientar el trabajo conjunto: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

La reunión también ocurre después de las diferencias públicas entre Sheinbaum y Kuri sobre la comunicación previa del proyecto policial. La presidenta afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de Seguridad no habían sido informados adecuadamente sobre la instalación de la academia y la posible colaboración con agencias estadounidenses.

El choque diplomático recuerda tensiones pasadas como el incidente registrado en abril en Chihuahua, donde agentes de la CIA se vieron involucrados en un operativo antinarcóticos. Crédito: Presidencia de México | EFE

Sin embargo, el gobernador difundió un oficio fechado el 26 de septiembre en el que notificaba a la Cancillería sobre la asistencia prevista de Johnson a un acto protocolario. Kuri sostuvo que la presencia del embajador no representaba un acuerdo formal con Washington ni significaba que agentes estadounidenses participarían en las actividades del centro. Ante la controversia, la SRE reconoció que había recibido el aviso sobre la visita, pero señaló que el proyecto debía contar con la revisión correspondiente del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson.



Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial? pic.twitter.com/AH07ThOLLb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 8, 2026

El antecedente de Chihuahua aumenta la sensibilidad bilateral

Sheinbaum ha defendido que la cooperación en seguridad debe coordinarse desde el gobierno federal y que los acuerdos con otros países no pueden establecerse al margen de los procedimientos legales. La discusión adquiere relevancia por los antecedentes recientes de colaboración antinarcóticos. En abril, la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua generó cuestionamientos después de que dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente de tráfico.

El gobierno federal afirmó entonces que no había sido informado sobre la participación operativa de los estadounidenses.

Aunque los encuentros de este jueves no anunciaron un nuevo acuerdo específico, las conversaciones reflejan el interés de ambos gobiernos en sostener la cooperación mientras México exige mayor claridad sobre los procedimientos institucionales. La relación comercial también ocupa un lugar central, debido a la integración económica entre ambos países y al peso de la inversión estadounidense en México.

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