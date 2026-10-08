La presidenta de México recibe al embajador de EE.UU. tras polémica por academia policial en Querétaro
Se buscó recomponer las relaciones institucionales tras el descontento del gobierno mexicano por la presencia del diplomático en un evento en dicho estado
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en medio de las diferencias por la participación del diplomático en un proyecto de capacitación policial en Querétaro que, según la mandataria, debía cumplir con los procedimientos federales de autorización.
El encuentro buscó mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos, en un momento en que la cooperación bilateral en materia de seguridad vuelve a poner sobre la mesa el respeto a la soberanía mexicana y los mecanismos para coordinar actividades con agencias estadounidenses.
Sheinbaum informó que durante la reunión conversaron sobre la confianza para atraer inversiones de empresas estadounidenses y la importancia de preservar la relación comercial entre los dos países. También participaron representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
“Dialogamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, señaló la presidenta en un mensaje publicado en redes sociales.
La reunión se produjo después de que Sheinbaum cuestionara la participación de Johnson en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, celebrada el 2 de octubre por invitación del gobernador Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN). La mandataria sostuvo que su gobierno no se opone a la capacitación de policías ni a la cooperación internacional, pero insistió en que cualquier participación de autoridades extranjeras debe ajustarse a la Constitución y las leyes mexicanas.
Cancillería insiste en la soberanía y la cooperación sin subordinación
Antes de acudir a Palacio Nacional, Johnson se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para revisar distintos asuntos de la agenda bilateral, informó la Cancillería mexicana. De acuerdo con la SRE, ambos funcionarios hablaron de los resultados de la cooperación en seguridad y de los principios que deben orientar el trabajo conjunto: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
La reunión también ocurre después de las diferencias públicas entre Sheinbaum y Kuri sobre la comunicación previa del proyecto policial. La presidenta afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de Seguridad no habían sido informados adecuadamente sobre la instalación de la academia y la posible colaboración con agencias estadounidenses.
Sin embargo, el gobernador difundió un oficio fechado el 26 de septiembre en el que notificaba a la Cancillería sobre la asistencia prevista de Johnson a un acto protocolario. Kuri sostuvo que la presencia del embajador no representaba un acuerdo formal con Washington ni significaba que agentes estadounidenses participarían en las actividades del centro. Ante la controversia, la SRE reconoció que había recibido el aviso sobre la visita, pero señaló que el proyecto debía contar con la revisión correspondiente del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).
El antecedente de Chihuahua aumenta la sensibilidad bilateral
Sheinbaum ha defendido que la cooperación en seguridad debe coordinarse desde el gobierno federal y que los acuerdos con otros países no pueden establecerse al margen de los procedimientos legales. La discusión adquiere relevancia por los antecedentes recientes de colaboración antinarcóticos. En abril, la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua generó cuestionamientos después de que dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente de tráfico.
El gobierno federal afirmó entonces que no había sido informado sobre la participación operativa de los estadounidenses.
Aunque los encuentros de este jueves no anunciaron un nuevo acuerdo específico, las conversaciones reflejan el interés de ambos gobiernos en sostener la cooperación mientras México exige mayor claridad sobre los procedimientos institucionales. La relación comercial también ocupa un lugar central, debido a la integración económica entre ambos países y al peso de la inversión estadounidense en México.
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