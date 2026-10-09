Arrestan a hombre de Tucson tras revelar por mail a una cadena de noticias que planeaba atacar la Casa Blanca

Un hombre de Arizona fue arrestado tras presuntamente enviar un correo electrónico amenazando con perpetrar atentados con bomba contra la Casa Blanca y otros lugares en Washington, D.C., informaron funcionarios federales.

Jacob Aaron Hicks, de 46 años y residente de Tucson, fue acusado de proferir amenazas interestatales de causar daño, anunció la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona.

Según la denuncia penal, Hicks envió un correo electrónico a una estación de televisión local de Tucson el 23 de septiembre, afirmando que habría un “ataque con bomba inminente contra la Casa Blanca y otros lugares en Washington, D.C.”.

Tras recibir el correo electrónico, la estación alertó a las autoridades, lo que dio inicio a una investigación sobre la amenaza.

Las autoridades indicaron que posteriormente identificaron a Hicks como el presunto remitente del correo electrónico.

Tucson Man Criminally Charged for Bomb Threat Against the White House



Jacob Aaron Hicks, 46, of Tucson, was arrested yesterday and charged by criminal complaint with Making an Interstate Threat to Injure. Hicks is accused of sending an email on Sep.23, 2026, threatening to? pic.twitter.com/peLomtfTWX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) October 9, 2026

“Debemos tomar en serio las amenazas de violencia como esta”, declaró el fiscal federal Timothy Courchaine en un comunicado.

“Agradezco a nuestra estación de noticias local por haber remitido esta amenaza a las autoridades y al FBI por haber abordado la situación con rapidez, profesionalismo y el compromiso necesario”.

Según funcionarios federales, los investigadores también descubrieron borradores de correo electrónico adicionales en la cuenta vinculada a Hicks.

Los funcionarios indicaron que los borradores, también con fecha del 23 de septiembre, estaban dirigidos a otros medios de comunicación y contenían amenazas similares relacionadas con la Casa Blanca y otros lugares en Washington, D.C.

El FBI lidera la investigación con la asistencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

La agente especial a cargo del FBI en Phoenix, Rebecca Day, reconoció la labor de la estación de noticias por alertar a las autoridades sobre la amenaza.

“Agradecemos al colaborador comunitario que reportó la amenaza a las autoridades. La cooperación y la colaboración son esenciales para proteger al pueblo estadounidense”, declaró Day.

La Fiscalía de los Estados Unidos informó que Hicks compareció por primera vez ante un tribunal federal el jueves.

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