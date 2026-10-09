Céline Dion protagoniza aparatosa caída durante su show en París

La cantante canadiense Céline Dion encabezó los titulares internacionales tras protagonizar una aparatosa caída durante su show en Nanterre, municipio ubicado al noroeste de París.

Por medio de plataformas digitales se difundieron videos e imágenes del momento exacto en el que la cantante interpretaba el tema “Dans un autre monde” cuando al intentar balancearse en una pierna, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Céline Dion no dejó que el incidente bajara sus ánimos, pues tras levantarse, comunicó a sus fanáticos que se encontraba bien y continúo cantando uno de sus más grandes éxitos ante los aplausos del público.

Las reacciones a este momento no se hicieron esperar en las plataformas digitales, donde sus seguidores más fieles le dejaron mensajes de cariño y buenos deseos.

“Es un placer ver que, a pesar de todos sus conciertos maratónicos y su enfermedad, siempre tiene buena actitud”, “Dio una cátedra de profesionalismo. Mis respetos para ella” y “¡Qué ‘maestría’ la de no dejar de cantar mientras se cae!”, son algunos de los comentarios que destacan en las redes.

El incidente ocurrió en uno de los 26 conciertos que conforman la residencia de Céline Dion en París, Francia. Dicha serie de presentaciones se extenderán hasta el mes de mayo de 2027 y se dividen en dos etapas.

La primera etapa incluye 16 conciertos celebrados desde el 12 de septiembre hasta el 17 de octubre de este año, mientras que la segunda retomará 10 presentaciones que concluirán el próximo mes de mayo.

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