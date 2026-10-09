Isaías tocó tierra en Florida con vientos sostenidos de 105 mph

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), cerca de las 8:30 pm, hora local, Isaías tocó tierra como una tormenta de categoría 2 en la región del Panhandle de Florida, donde se reportan vientos sostenidos de 105 mph.

No obstante, la proyección es que, conforme avance hacia el norte sobre tierra firme se irá debilitando.

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo, se mantiene la alerta por huracán desde la frontera entre Mississippi y Alabama hasta el noroeste de Florida.

830 PM CDT Friday Oct 9 Update: Isaias makes landfall near Destin, Florida with maximum winds near 105 mph. Follow the latest on #Isaias at https://t.co/GrztW6nozt pic.twitter.com/wrVjF8qlyg — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2026

Las autoridades consideran que las mayores amenazas son las inundaciones, especialmente al norte del centro, aunque por el momento las precipitaciones rondan entre 10 y 20 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 38 centímetros.

A medida que el meteoro se acercaba a la costa, produjo marejadas que alcanzaron alturas de entre 3 y 5 pies desde el sur de Luisiana hasta la costa occidental de Florida.

El paso de Isaías ha provocado que más de 500,000 hogares en Florida, Alabama y Georgia se encuentran sin electricidad.

Jay Collins, vicegobernador de Florida, emitió un mensaje sugiriéndole a los ciudadanos a permanecer en sus casas hasta que haya parado de llover, pues en varias zonas pudieran haber partes inundadas o cableado eléctrico tirado a consecuencia de los fuertes vientos registrados.

“Quiero recordarles a los floridanos que el peligro no termina cuando pasa el centro de la tormenta. Vientos fuertes, lluvias torrenciales, caída de árboles, líneas eléctricas caídas, inundaciones, cortes de energía y posibles tornados pueden seguir amenazando a nuestras comunidades durante toda la noche”, advirtió.

FLORIDA, DO NOT LET YOUR GUARD DOWN TONIGHT.



As Hurricane Isaias continues moving through our region, I want to remind Floridians that the danger doesn't end when the center of the storm passes.



High winds, heavy rain, falling trees, downed power lines, flooding, power outages,? — Jay Collins (@JayCollinsFL) October 10, 2026

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) dio a conocer que, en caso de ser necesario, se cuenta con asistencia federal para desastres, la cual complementaría los esfuerzos de respuesta estatales, tribales y locales relacionados con las condiciones de emergencia causadas por el huracán.

Anticipándose al surgimiento de posibles destrozos provocados por la lluvia y el viento, Florida declaró estado de emergencia en 27 condados y movilizó a cerca de 5,000 miembros de la Guardia Nacional listos para apoyar en tareas de respuesta una vez que se vaya esclareciendo el panorama.

Sigue leyendo:

• Tormenta tropical Marie se intensifica a huracán en el Pacífico

• Tormenta tropical Marie está cerca de ser huracán y afectar el sur de California