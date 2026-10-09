Rafael Márquez no salió bien librado de las críticas a su labor en la selección mexicana

A Rafael Márquez ya le cayó el veinte de la dura realidad del fútbol mexicano. Tras el espejismo del Mundial pasado, las mesas de análisis deportivo le dieron una calificación reprobatoria al estratega nacional, asegurando que no midió el tamaño del problema en el que se metió al aceptar el timón del Tricolor.



El juicio de los expertos es implacable: el Káiser de Michoacán ya comprobó que sólo tiene ocho o nueve futbolistas capaces de competir en el alto nivel. El resto de la baraja actual está muy lejos de dar el ancho y amenaza con sacarle canas verdes durante los próximos cuatro años rumbo al proyecto del 2030.

¿Rafael Márquez reprobado en la Selección Mexicana? ??



Para @ruubenrod muchos seleccionados quedaron a deber en el Tricolor, Márquez necesita gente de experiencia como Raúl Jiménez.



¿Qué calificación le pones a Rafa Márquez? ? pic.twitter.com/oTKzz9vVdr — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026



Esta dura radiografía es el resultado de las implacables opiniones de los diferentes paneles de especialistas que desmenuzan el parado táctico del combinado nacional. Para el exdefensa del Barcelona, el veredicto fue unánime, pues su propuesta estratégica terminó completamente reprobada tras el cierre de la ventana internacional.



Analistas de la cadena Fox Sports destrozaron el desempeño del equipo, señalando que hombres de experiencia como Luis Romo, Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo quedaron a deber en serio. Al no estar a la altura de las circunstancias, terminaron por arrastrar en el desastre a los jóvenes como Diego Campillo.



El periodista Rubén Rodríguez fue el más tajante a través de sus redes sociales al asegurar que existió un evidente cortocircuito táctico en el plantel. Explicó que, entre las ideas que heredaron del proceso de Javier Aguirre y los nuevos conceptos de Rafael Márquez, los futbolistas terminaron confundidos y amarrados de manos.



El reconocido comunicador detalló que la selección fue un tobogán que empezó con ligeros destellos de treinta minutos en el primer juego ante Colombia. Después, el rendimiento se desplomó a escasos quince minutos contra Perú, un suspiro frente a Estados Unidos y un auténtico desastre en el choque definitivo contra Chile.

LAS CALIFICACIONES



¿Quiénes fueron los mejores jugadores en el arranque de Rafa Márquez con el tricolor?https://t.co/YnpZ7F93Eh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 8, 2026



El especialista concluyó que el timonel nacional generó demasiadas dudas sobre quiénes merecen vestir la camiseta verde en las próximas convocatorias oficiales. Sentenció que urge que Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado se sumen de lleno al trabajo colectivo para rescatar un barco donde muchos futbolistas demostraron que tal vez fue su debut y despedida.

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