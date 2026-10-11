Irán acusa a Trump de usar al “miedo” y a un “enemigo imaginario” para justificar la guerra

Irán acusó al presidente Donald Trump de recurrir a una estrategia de miedo para justificar la guerra contra Teherán, luego de que el mandatario estadounidense afirmara que el país persa podría destruir Los Ángeles y San Diego, dos de las principales ciudades de California.

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, respondió a las declaraciones de Trump con un mensaje publicado en la red social X, donde sostuvo que Washington presenta una amenaza externa para desviar la atención de las consecuencias de sus propias decisiones.

“Para asustar a su propio pueblo, inventan un enemigo imaginario en el cielo que eclipsa la amenaza real sobre la tierra”, escribió el diplomático. Baghaei también cuestionó que el presidente estadounidense considerara aceptable la destrucción de ciudades de su propio país como parte del conflicto con Irán.

Según el portavoz, esa retórica busca convencer a los estadounidenses de que deben asumir determinados costos sin cuestionar las decisiones de su gobierno. “El verdadero peligro no reside ni más allá de sus fronteras ni en los cielos de Los Ángeles y San Diego. Reside en una clase dirigente que ha impuesto una guerra ilegal al mundo, con consecuencias globales”, agregó.

To frighten their own people, they conjure up an imaginary enemy in the sky to overshadow the real threat on the ground.



The real danger lies neither beyond their borders nor in the skies over Los Angeles and San Diego. It lies in a ruling establishment that has imposed an? — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) October 10, 2026

Trump enfrenta críticas por sus declaraciones sobre California

La controversia comenzó durante un mitin electoral celebrado el lunes en Nebraska, cuando Trump aseguró que Irán podría atacar ciudades estadounidenses y defendió la ofensiva contra Teherán como una medida para impedir que el gobierno iraní obtenga armas nucleares.

“Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego”, declaró el presidente, antes de describir el costo de esa posibilidad como “un precio muy pequeño a pagar”. Las palabras del mandatario provocaron críticas de políticos demócratas y republicanos de California, debido a las implicaciones de plantear la destrucción de dos grandes centros urbanos como un costo asumible dentro de la guerra.

El jueves, Trump respondió a la polémica mediante su plataforma Truth Social y acusó a los medios de comunicación de difundir “noticias falsas”. Aseguró que se refería al incremento temporal del precio de la gasolina, un costo que consideró aceptable para evitar que Irán consiga un arma nuclear.

Las declaraciones se producen en medio de mensajes contradictorios sobre el futuro del conflicto. Después de amenazar con “aniquilar” a Irán durante su intervención ante Naciones Unidas, Trump afirmó recientemente que no lanzaría nuevos ataques antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, al tiempo que destacó la existencia de contactos “productivos” con Teherán.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, confirmó que su gobierno prepara una respuesta a la última propuesta de Washington para terminar la guerra y señaló que las comunicaciones continúan mediante intermediarios. Mientras tanto, la tensión persiste en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, donde las fuerzas estadounidenses mantienen un bloqueo naval y se han registrado enfrentamientos relacionados con embarcaciones comerciales.

El intercambio de acusaciones entre Washington y Teherán evidencia que, pese a los contactos diplomáticos, ambos gobiernos continúan enfrentados tanto por el desarrollo de la guerra como por el control de una ruta estratégica para el transporte mundial de energía.

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