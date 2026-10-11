Rusia bombardea centrales eléctricas en Ucrania pese al anuncio de alto el fuego impulsado por Trump

Rusia atacó este domingo una central termoeléctrica en Járkov, al este de Ucrania, pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un supuesto alto el fuego energético de aplicación inmediata entre Moscú y Kiev. El bombardeo provocó un incendio en las instalaciones y puso en duda la existencia de un acuerdo que todavía no había sido confirmado por las dos partes.

La central CHP-5, una de las instalaciones de generación de electricidad y calefacción de Járkov, recibió al menos dos impactos, según informó un funcionario local a ABC News. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque y denunció que las fuerzas rusas también alcanzaron infraestructura energética en Kiev después del anuncio estadounidense.

Trump había publicado horas antes un mensaje en Truth Social en el que aseguró que Rusia y Ucrania aceptaron suspender los ataques contra sus respectivas instalaciones energéticas.

“Con efecto inmediato, se declara un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes lo han acordado. ¡No lo infrinjan!”, escribió el mandatario.

Sin embargo, la declaración sorprendió al Gobierno ucraniano. Una fuente de alto rango de la oficina presidencial explicó a ABC News que Zelenski conoció el supuesto acuerdo a través de las redes sociales. Rusia tampoco había confirmado públicamente su aceptación.

El anuncio careció de detalles sobre los mecanismos de aplicación, supervisión y verificación de la tregua, por lo que no quedó claro si existía un compromiso formal entre los gobiernos.

Ucrania ofreció una tregua recíproca

Antes de la publicación de Trump, Zelenski había declarado al programa This Week, de ABC News, que Ucrania estaba dispuesta a suspender sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, siempre que el Kremlin detuviera los bombardeos contra la infraestructura eléctrica ucraniana.

La propuesta buscó frenar los ataques contra instalaciones esenciales para el suministro de electricidad, calefacción y combustible, que se convirtieron en objetivos recurrentes desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En su mensaje nocturno, Zelenski reiteró la disposición de Kiev a aceptar una suspensión recíproca de las operaciones.

“Estamos dispuestos a no atacar el sector energético ruso y contamos con que Rusia tenga la misma disposición”, afirmó.

“Ucrania ha propuesto numerosas medidas de desescalada. Ucrania quiere la paz. La cuestión es si Rusia la quiere”, agregó el mandatario.

Nuevos ataques y presión de Washington

Los bombardeos ocurrieron en medio de una nueva tensión entre Trump y Zelenski por las operaciones ucranianas contra instalaciones petroleras rusas.

El presidente estadounidense había responsabilizado a esos ataques de contribuir al aumento de los precios internacionales del diésel y presionó a Kiev para que suspendiera las operaciones contra las refinerías de Rusia.

Según Reuters, Washington también amenazó con restringir el intercambio de inteligencia y el suministro de armamento a Ucrania si continuaban esos ataques. La información procedió de una fuente familiarizada con las conversaciones.

El domingo, las autoridades ucranianas también denunciaron ataques rusos que dejaron tres muertos cerca de un supermercado en Járkov y otros tres en la región occidental de Ivano-Frankivsk, de acuerdo con Reuters.

Los nuevos bombardeos evidenciaron la distancia entre el anuncio diplomático de Washington y la situación sobre el terreno. Mientras Trump aseguró que el alto el fuego había entrado en vigor, Ucrania denunció nuevos impactos contra su infraestructura energética y el Kremlin todavía no había confirmado los términos de una tregua.

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