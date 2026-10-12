Horóscopo de hoy para Escorpio del 12 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Con Venus y la Luna en tu signo, los romances florecerán o renacerán. Tu sensualidad y poder de atracción estarán en su punto máximo, y te enfocarás en mejorar tu apariencia y ser más comprensivo con los demás. Aprovecha esta energía para conectar profundamente contigo mismo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Eres capaz de expresarte de manera sincera y explicas con precisión tus ideas y deseos a tu pareja. Sin embargo, puedes malinterpretar las pistas que ella te da sobre como quiere ser tratada, así que benefíciate de preguntar y aclarar exactamente a que se refiere y de entender las cosas desde su perspectiva.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Harto de solo soñar con el escenario ideal para hacer el amor. Deja que tus pensamientos eróticos más imaginativos tomen el control por un tiempo. Platicalo con tu amante y haz que ese sentimiento demasiado familiar desaparezca. Te sientes más audaz. Las cosas se ven bien para una noche de pasión, acción lujuriosa combinada con tierno amor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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