Encuentran muerto a excursionista de Texas tras desaparecer en una cascada de Tennessee

Un excursionista de 24 años residente en Houston, Texas, fue encontrado muerto tres días después de desaparecer mientras recorría el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, en Tennessee. Su familia cree que se ahogó tras quedar atrapado en las fuertes corrientes de agua de una cascada, aunque las autoridades todavía no han informado la causa oficial del fallecimiento.

Sahil Jilani desapareció el 5 de octubre, según la información difundida por sus familiares y el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés). La búsqueda terminó cuando equipos de buceo recuperaron su cuerpo en las aguas de Abrams Falls, después de que sus pertenencias fueran encontradas cerca de la cascada.

La familia compartió la noticia a través de una campaña de recaudación de fondos en línea. En el mensaje, sus seres queridos expresaron su dolor por la pérdida y señalaron que la madre de Jilani tuvo que ser hospitalizada tras conocer la muerte de su hijo.

Su familia perdió contacto durante la excursión

La preocupación comenzó cuando Jilani dejó de comunicarse durante varias horas y la función para compartir su ubicación dejó de actualizarse en una zona sin cobertura telefónica.

Asma Jilani Bustamante, hermana del joven y organizadora de la campaña de recaudación, explicó que inicialmente les recomendaron tener paciencia porque los excursionistas y campistas suelen perder la señal en áreas remotas.

Sin embargo, la falta de noticias aumentó la angustia de la familia, que continuó solicitando ayuda. Bustamante señaló que su hermano sabía cuánto les preocuparía que dejara de responder y que su ubicación no estuviera disponible.

Después de aproximadamente 72 horas de su desaparición, el automóvil de Jilani fue localizado en un estacionamiento. Posteriormente, su teléfono, las llaves y la ropa fueron encontrados cerca de la cascada.

Al día siguiente, equipos de buceo recuperaron el cuerpo del joven en las aguas de Abrams Falls.

La familia cree que quedó atrapado bajo el agua

Los familiares de Jilani consideran que el joven murió ahogado al quedar atrapado en las corrientes hidráulicas que se forman cerca de la cascada.

En el mensaje publicado en la campaña de recaudación, advirtieron que la belleza de estos lugares puede llevar a algunos visitantes a acercarse demasiado al agua sin conocer los riesgos.

Abrams Falls tiene una caída de aproximadamente 25 pies hacia una poza profunda. Según la familia, las corrientes pueden arrastrar a una persona bajo el agua y mantenerla atrapada en un movimiento circular, lo que dificulta escapar incluso para quienes saben nadar.

No obstante, la causa oficial de muerte de Jilani no había sido divulgada en la información disponible. Por ello, la hipótesis del ahogamiento debe atribuirse a sus familiares y no considerarse una conclusión oficial de la investigación.

El joven esperaba compartir su pasión con su sobrina

La familia recordó a Jilani como una persona querida que acababa de convertirse en tío y estaba entusiasmada con la llegada de su sobrina.

Bustamante contó que su hermano esperaba consentir a la niña con regalos y enseñarle artes marciales mixtas y técnicas de defensa personal, actividades relacionadas con su interés por el ejercicio físico.

La pérdida provocó un profundo dolor entre sus familiares, que describieron al joven como una persona muy especial para ellos.

El Servicio de Parques Nacionales advierte sobre los riesgos

El Servicio de Parques Nacionales advierte que el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes presenta riesgos para los visitantes, entre ellos carreteras estrechas, curvas con visibilidad limitada y pendientes pronunciadas.

La agencia también señala que el parque no cuenta con áreas de natación vigiladas por salvavidas y desaconseja nadar o desplazarse en flotadores por sus aguas.

Además, recomienda no intentar subir a la parte superior de las cascadas. Las rocas pueden estar cubiertas de algas resbaladizas y provocar caídas que ocasionen lesiones graves o la muerte.

Sigue leyendo:

– Pentobarbital, el polémico fármaco utilizado en la fallida ejecución de Christa Pike.

– Christa Pike temía una ejecución fallida: semanas antes la llamó su “peor pesadilla”.