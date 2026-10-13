Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu astucia será puesta a prueba: mente y palabra tendrán gran poder. Cada desafío, acertijo o intriga funcionará como un ritual de iniciación. Aprenderás que la vida puede ser dual: al revelar lo escondido, profundizas, sanas y transformas tu entorno y, principalmente, a ti mismo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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