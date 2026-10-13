Ronald Johnson celebró el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína en aguas mexicanas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el operativo conjunto entre autoridades mexicanas y la Guardia Costera estadounidense que permitió incautar aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y detener a seis personas frente a las costas de Oaxaca.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el diplomático destacó la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico y sostuvo que la coordinación entre ambas naciones contribuye a debilitar las operaciones de las organizaciones criminales.

Johnson señaló que una de las prioridades del presidente estadounidense, Donald Trump, es debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas. En ese contexto, afirmó que las acciones conjuntas producen resultados tanto por tierra como por mar.

“Esto significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales”, expresó el embajador, quien también aseguró que Washington continuará ejerciendo presión contra estos grupos.

Así fue el operativo frente a Oaxaca

De acuerdo con la información difundida por autoridades de seguridad, la operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.



Durante la administración de la? pic.twitter.com/xjJ2asEKMz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

La embarcación fue interceptada aproximadamente a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, Oaxaca, durante labores de patrullaje y vigilancia marítima. En su interior, las autoridades localizaron 46 bultos con alrededor de 1,268 kilogramos de cocaína.

Como resultado de la intervención, seis personas fueron detenidas, cinco de ellas extranjeras, según los reportes difundidos sobre el caso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el decomiso representa una afectación económica estimada en 15.7 millones de dólares para las organizaciones delictivas.

Asimismo, de acuerdo con las estimaciones oficiales, la intervención evitó que aproximadamente 2.5 millones de dosis de droga llegaran al mercado ilícito.

García Harfuch también destacó que, durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha incautado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

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